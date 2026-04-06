Nhan sắc trẻ trung của mẹ Anna Thu Thuỷ gây sốt ở PPA Hanoi, bậc thầy sau thành công của con gái siêu sao thế giới

Tại giải PPA Hanoi Cup 2026 vừa qua, bên cạnh những đường bóng đẳng cấp của Anna Leigh Waters, người hâm mộ Việt Nam còn đặc biệt ấn tượng bởi sự đồng hành không rời của mẹ cô – bà Leigh Waters. Không chỉ là một người mẹ, Leigh còn là một người thầy, một người bạn đồng hành với con gái siêu sao số 1 thế giới.

Sinh năm 1979, Leigh Waters vốn không phải là cái tên xa lạ trong giới thể thao Mỹ. Trước khi bén duyên với Pickleball, bà từng là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, thi đấu xuất sắc tại giải NCAA Division I cho Đại học Nam Carolina. Nền tảng kỹ thuật điêu luyện từ tennis đã giúp Leigh nhanh chóng thích nghi và trở thành một trong những tay vợt nữ hàng đầu khi bộ môn Pickleball bắt đầu bùng nổ.

Tuy nhiên, di sản lớn nhất của Leigh Waters không chỉ nằm ở những chiếc cúp cá nhân, mà chính là việc phát hiện và mài giũa tài năng thiên bẩm của cô con gái Anna Leigh Waters. Kể từ khi Anna Leigh mới 12 tuổi, hai mẹ con đã tạo nên một hiện tượng lịch sử khi trở thành cặp bài trùng mẹ - con duy nhất giữ vị trí số 1 thế giới ở nội dung đôi nữ.

Tại Nhà thi đấu Điền kinh Trong nhà Mỹ Đình những ngày đầu tháng 4/2026, Leigh Waters đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Dù đã ở ngưỡng tuổi U50, bà vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng thần thái rạng rỡ, khiến nhiều người lầm tưởng họ là hai chị em hơn là mẹ con.

Không khó để bắt gặp hình ảnh Leigh tỉ mỉ hướng dẫn con gái khởi động trước mỗi trận đấu. Bà trực tiếp chỉnh sửa từng góc vợt, nhắc nhở về bộ chân và liên tục động viên tâm lý cho Anna Leigh. Sự sát sao này chính là chìa khóa giúp tay vợt 19 tuổi vượt qua áp lực thi đấu tại môi trường khí hậu nhiệt đới mới mẻ để hoàn tất cú đúp Huy chương Vàng (Đôi nữ và Đôi nam nữ) tại giải đấu lần này.

Năm 2022, một chấn thương dây chằng nghiêm trọng (ACL) đã buộc Leigh Waters phải tạm rời xa sân đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, thay vì rút lui hoàn toàn, bà đã chuyển hướng sang vai trò huấn luyện viên và quản lý toàn thời gian cho con gái.

Đối với Anna Leigh, mẹ không chỉ là người thầy nghiêm khắc trên sân tập mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dạn của người mẹ và sức trẻ bùng nổ của người con đã tạo nên một "đế chế" Waters không thể xô đổ trong làng Pickleball thế giới hiện nay.