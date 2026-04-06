G-Dragon hoá cameramen chạy quanh săn đón Son Heung-min, khoảnh khắc hai ngôi sao chung khung hình gây sốt

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng quốc tế liên tục truyền tay nhau khoảnh khắc "gây bão" của bộ đôi biểu tượng G-Dragon và Son Heung-min. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, một người là biểu tượng thời trang và âm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu, người kia là "niềm tự hào châu Á" trên sân cỏ, nhưng sự kết hợp của họ lại tạo nên một sức hút khó cưỡng và tầm ảnh hưởng cực lớn.

G-Dragon cùng Daesung bất ngờ khi xuất hiện tại sân vận động BMO (Los Angeles) để cổ vũ Son Heung-min (Ảnh: LAFC)

Theo đó, hôm 5/4 G-Dragon cùng Daesung bất ngờ khi xuất hiện tại sân vận động BMO (Los Angeles) để "tiếp lửa" cho người bạn thân thiết – tiền đạo Son Heung-min. Trận đấu giữa Los Angeles FC (LAFC) và Orlando City vốn đã nóng, nay càng thêm cuồng nhiệt bởi sự hiện diện của những "ông hoàng" giới giải trí trên hàng ghế VIP.

Trên sân cỏ, thủ quân đội tuyển Hàn Quốc Son Heung-min đã không làm những người anh thân thiết thất vọng. Anh thể hiện phong độ chói sáng với màn trình diễn đẳng cấp, góp công lớn vào chiến thắng hủy diệt 6-0 của LAFC. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh G-Dragon và Daesung rạng rỡ xuống sân chúc mừng Son Heung-min đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. G-Dragon gây chú ý với khoảnh khắc cầm điện thoại chạy quanh săn hình Sonny, tiền đạo sinh năm 1993 tỏ ra ngại ngùng nhưng hạnh phúc trước tình cảm của đàn anh.









Son Heung-min luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho G-Dragon, trong khi thủ lĩnh BIGBANG cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá. Sự xuất hiện của "quý ông" Daesung trong chuyến đi này càng minh chứng cho tình bạn bền bỉ và sự gắn kết không tách rời giữa các thành viên nhóm nhạc huyền thoại với ngôi sao sân cỏ hàng đầu châu Á.