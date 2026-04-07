Tiến Linh thừa nhận phải nghe lời chê bai hàng ngày

Mới đây, Tiến Linh đã khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ những hình ảnh làm từ thiện lên trang cá nhân. Theo đó, nam tiền đạo đã tự tay ủng hộ 500kg gạo cho một bếp ăn thiện nguyện để chuẩn bị những suất cơm ấm lòng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đi kèm với hình ảnh ý nghĩa này là dòng trạng thái đầy tính tự sự: "Nếu cuộc đời không rực rỡ thì mình dành thời gian giúp đỡ ai đó. Tuy vẫn nghe chửi hàng ngày nhưng mình được cảm thấy vẫn sống có ích cho xã hội thân yêu".

Chia sẻ của Tiến Linh (Ảnh: FBNV)

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 có những nghĩa cử cao đẹp như vậy. Tiến Linh thường xuyên hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân tại bệnh viện.

Lý do Tiến Linh có phần nghẹn ngào bởi thời gian qua anh phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích về phong độ thi đấu. Gần nhất, tiền đạo sinh năm 1997 bị gạch tên ở tuyển Việt Nam. Trong các trận đấu cùng CLB Công an TP.HCM mùa giải này, Tiến Linh đã nhiều trận liền "tịt ngòi". Đây là điều khiến anh bị CĐV chê đá kém, đồng thời cũng không có suất lên tuyển Việt Nam.

Tiến Linh mất suất lên ĐT Việt Nam đợt tháng 3/2026 (Ảnh: FBNV)

Chắc chắn, đây sẽ là thời điểm tâm lý nặng nề và khó khăn với Tiến Linh. Tuy nhiên, để cải thiện khả năng dứt điểm đều phụ thuộc vào chính khả năng của anh trên sân cỏ. Bên dưới bài đăng, rất nhiều đồng đội và người hâm mộ gửi lời động viên đến tiền đạo này, mong Tiến Linh biến áp lực thành động lực trong chặng đường phía trước.