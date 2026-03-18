Cú sốc cho Tiến Linh

Trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho đợt hội quân FIFA Days tháng 3/2026, sự vắng mặt của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Tiến Linh đã gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế phong độ thời gian qua, đây được xem là quyết định đầy sức nặng và công bằng của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Từng là "linh hồn" trên hàng công giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang tại ASEAN Cup 2024 và là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2024, Nguyễn Tiến Linh từng được xem là lựa chọn không thể thay thế. Thế nhưng, bước sang mùa giải 2025/2026, tiền đạo sinh năm 1997 đã không còn giữ được bản năng sát thủ vốn có.

Kể từ năm 2018 đến nay, đây là lần hiếm hoi Tiến Linh vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Thống kê cho thấy một sự sụt giảm đáng báo động khi qua 17 trận đấu tại V.League và Cúp Quốc gia mùa này, Tiến Linh mới chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Việc đánh mất cảm giác bóng và sự sắc bén trong vòng cấm đã khiến thủ quân của CLB Công an TP.HCM dần đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện đội tuyển.

Quyết định loại Tiến Linh của HLV Kim Sang-sik được cho là củng cố sau khi ông trực tiếp dự khán trận đấu giữa Công an TP.HCM và PVF-CAND vào ngày 15/3 vừa qua. Trong trận đấu này, dù đội nhà giành chiến thắng, Tiến Linh lại để lại hình ảnh mờ nhạt với những pha xử lý thiếu cảm giác.

Đỉnh điểm là tình huống bỏ lỡ "khó tin" khi anh dứt điểm hỏng ăn trước khung thành trống ở khoảng cách chưa đầy 11m. Màn trình diễn này được xem là một trong những nguyên nhân khiến anh không có tên trong danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng, dù trước đó đã có tên trong danh sách sơ bộ.

Thông điệp từ HLV Kim Sang-sik

Việc gạch tên một ngôi sao tầm cỡ như Tiến Linh cho thấy thông điệp cứng rắn của HLV Kim Sang-sik. Cánh cửa đội tuyển chỉ dành cho những người có phong độ cao nhất. Sự thiếu vắng Tiến Linh trong dịp FIFA Days tháng 3/2026 không chỉ là một nốt trầm trong sự nghiệp của tiền đạo này, mà còn là lời cảnh báo về sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn mới.