Thủ môn Cao Văn Bình lên U23 Việt Nam: Visual điển trai chấp mọi góc chụp, thái độ tập luyện mới gây chú ý

Sau màn trình diễn rực sáng tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm, thủ thành Cao Văn Bình tiếp tục được lựa chọn là "người gác đền" tin cậy nhất của U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026 để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Ngoài việc sở hữu phong độ ổn định, Văn Bình là cầu thủ duy nhất được lựa chọn bởi vẫn đủ độ tuổi U23.

Trong buổi tập của U23 Việt Nam, ngoài Văn Bình còn có 2 thủ môn. Các thủ môn tập luyện ở khu vực cầu môn cùng HLV Trần Minh Quang. Dù mới trở về với thành tích HCĐ châu Á, nhưng Văn Bình luôn giữ thái độ khiêm tốn, lắng nghe và hoàn thành tốt giáo án mà BHL giao.

Cao Văn Bình cực kỳ tập trung trong buổi tập của U23 Việt Nam

Văn Bình sở hữu visual sáng

Nhóm thủ môn tập với HLV Trần Minh Quang

Trở về từ VCK U23 châu Á 2026 với tấm Huy chương Đồng lịch sử, Cao Văn Bình đã vươn mình trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá trẻ khu vực. Hình ảnh chàng thủ môn sinh năm 2005 với những pha bay người xuất thần, đặc biệt là sự lỳ lợm trong loạt sút luân lưu trước U23 Hàn Quốc, vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ. Chính vì vậy, trong danh sách triệu tập của Ban huấn luyện U23 Việt Nam vào trung tuần tháng 3 này, cái tên Cao Văn Bình xuất hiện đầu tiên như một sự khẳng định về vị thế không thể thay thế trong khung gỗ.

Tại V.League 2025/2026, Cao Văn Bình đang là chốt chặn tin cậy trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý chiến đấu giúp anh không chỉ là thủ lĩnh hàng phòng ngự ở cấp độ trẻ mà còn lọt vào "mắt xanh" của các HLV.

Trong đợt tập trung này, Văn Bình cùng các đồng đội sẽ lên đường sang Tây An (Trung Quốc) tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Đây được coi là bước đệm quan trọng để rà soát lực lượng cho các mục tiêu xa hơn trong năm.

Theo lịch trình, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ đầy duyên nợ là Triều Tiên (25/3), Thái Lan (28/3) và chủ nhà Trung Quốc (31/3). Với việc đối đầu với những hàng công mạnh mẽ và có thể hình tốt, khả năng ra vào và làm chủ không gian của thủ thành cao 1,83m này sẽ là chìa khóa để giữ vững sự an toàn cho mành lưới đội nhà.

Ảnh: HĐ