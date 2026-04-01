4 thói quen "tàn phá" cơ thể khi tập Yoga mà nhiều người vẫn lầm tưởng

Yoga từ lâu đã được xem là "liều thuốc chữa lành" cho cả thân thể và tâm hồn. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc cải thiện sức khỏe và việc tự gây chấn thương trong yoga thực tế rất mong manh.

1. Ép bản thân quá mức

Một trong những sai lầm phổ biến nhất, đặc biệt ở những người mới bắt đầu, là tâm lý cố gắng thực hiện các tư thế thật đẹp mắt để giống với giáo viên hoặc người xung quanh. Việc ép cơ thể vào những tư thế vượt quá giới hạn chịu đựng như xoạc chân sâu hay vặn xoắn quá mức thường dẫn đến tình trạng giãn dây chằng, rách cơ, thậm chí là tổn thương khớp nghiêm trọng. Trong yoga, "lắng nghe cơ thể" không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng, mà là nguyên tắc vàng để bảo vệ chính mình.

2. Sai lầm từ hơi thở đến định tuyến

Về mặt kỹ thuật, lỗi định tuyến là "thủ phạm" thầm lặng gây ra các cơn đau mãn tính. Việc để đầu gối vượt quá mũi chân trong các tư thế đứng sẽ tạo áp lực cực lớn lên khớp gối, hay việc gù lưng trong tư thế sẽ làm tổn thương cột sống thay vì kéo giãn nó.

Bên cạnh đó, thói quen nín thở khi tập trung thực hiện các động tác khó là một sai lầm nghiêm trọng. Việc nín thở khiến huyết áp tăng cao, gây chóng mặt và làm cơ bắp bị căng cứng do thiếu oxy. Một buổi tập yoga đúng nghĩa phải là sự kết hợp nhịp nhàng giữa chuyển động và hơi thở sâu qua mũi, giúp hệ thần kinh được thư giãn tối đa.

3. Dụng cụ hỗ trợ

Nhiều người tập thường có tâm lý e ngại khi sử dụng gạch, dây hay gối hỗ trợ vì cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu kém. Thực tế, dụng cụ hỗ trợ là những "người bạn" giúp đưa mặt đất đến gần người tập hơn, đảm bảo cơ thể đạt được định tuyến chuẩn xác nhất khi độ linh hoạt chưa cho phép. Việc từ chối dụng cụ và cố vươn người sai cách chính là con đường ngắn nhất dẫn đến chấn thương vai và lưng dưới.

4. Ăn quá no, hay quá đói

Về chế độ sinh hoạt, việc tập luyện khi bụng quá no hoặc quá đói đều gây ra những phản ứng ngược. Một chiếc dạ dày đầy thức ăn sẽ gây khó chịu, buồn nôn khi thực hiện các tư thế vặn xoắn hoặc lộn ngược. Ngược lại, việc để bụng rỗng hoàn toàn có thể dẫn đến tụt đường huyết, gây choáng váng trong quá trình tập luyện.

Yoga là một hành trình rèn luyện sự kiên nhẫn, không phải một cuộc đua về sự dẻo dai. Để việc tập luyện thực sự mang lại hiệu quả, người tập cần dẹp bỏ cái tôi, chú trọng vào kỹ thuật cơ bản và luôn trân trọng giới hạn của bản thân trong từng nhịp thở.