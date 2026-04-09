Con cả nhà Beckham chuẩn bị "đại chiến" pháp lý với mẹ ruột để giành lại tên riêng, thoát khỏi sự kiểm soát của Victoria

Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ không chỉ dừng lại ở việc "ngừng nói chuyện" suốt 15 tháng, mà giờ đây đã chuyển sang giai đoạn căng thẳng tại tòa án. Cậu cả nhà Beck-Vic được cho là đang lên kế hoạch đòi lại quyền sở hữu cái tên của chính mình từ tay mẹ ruột.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ năm 2016-2017, khi Victoria Beckham đăng ký bản quyền thương mại cho cái tên đầy đủ của con trai để bảo vệ cậu khỏi việc bị kẻ xấu lợi dụng. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Brooklyn, đây lại là một sự kiểm soát quá đà. Anh cảm thấy mình bị đối xử như một đứa trẻ khi phải xin phép mẹ nếu muốn ra mắt bất kỳ thương hiệu mỹ phẩm hay đồ chơi nào mang tên mình.

Trong tuyên bố dài 6 trang trên Instagram, Brooklyn thẳng thừng cho biết áp lực phải ký từ bỏ quyền với tên riêng chính là ngòi nổ cho rạn nứt gia đình. Hiện tại, khi thương hiệu này sắp đến hạn gia hạn vào tháng 12 tới, Brooklyn đang cân nhắc các bước pháp lý để chính thức "vượt rào" khỏi tầm tay của Posh Spice.

Không chỉ dừng lại ở chuyện tiền bạc và thương hiệu, những tình tiết "khó đỡ" trong đám cưới của Brooklyn và Nicola Peltz năm 2022 cũng vừa được hé lộ. Đáng chú ý nhất là việc vị giáo sĩ chủ trì hôn lễ - một fan bóng đá cuồng nhiệt - đã vô tình gọi nhầm chú rể là... "David" (tên của bố cậu) tận hai lần ngay trong khoảnh khắc trọng đại.

Chưa hết, Brooklyn còn từng tố cáo mẹ mình đã có những hành động nhảy múa "không đúng mực" ngay tại đám cưới, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sự rạn nứt đã đi xa đến mức Brooklyn từng gửi thư luật sư cảnh cáo yêu cầu David và Victoria không được gắn thẻ anh vào các bài đăng trên Instagram. Anh cũng đã "unfollow" những người bạn thân của gia đình, điển hình là đầu bếp Gordon Ramsay, sau khi người này lên tiếng về mâu thuẫn nhà Beckham.

Hiện tại, David và Victoria được cho là đã đề nghị một cuộc gặp mặt có sự tham gia của luật sư, chuyên gia trị liệu hoặc người hòa giải để cố gắng cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, với việc Brooklyn đang ngày càng gắn bó mật thiết với gia đình vợ giàu có, cuộc đoàn tụ này xem chừng vẫn còn rất xa vời.

Netizen thế giới đang "chia phe" dữ dội: "Victoria chỉ muốn bảo vệ con thôi, nhưng có vẻ bà ấy đã quá độc đoán rồi", "27 tuổi rồi mà vẫn phải xin phép mẹ để dùng tên mình thì đúng là quá đáng thật!", "Nhà Peltz chắc chắn có tác động không nhỏ đến thái độ 'nổi loạn' này của Brooklyn"...