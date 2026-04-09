Lộ thêm mâu thuẫn nhà Beckham: Con trai cả xấu hổ vì bị gọi nhầm tên của bố David trong lễ cưới với Nicola Peltz

Theo chia sẻ của Brooklyn, một trong những ký ức ám ảnh nhất trong đám cưới với Nicola Peltz chính là việc danh tính của anh bị lu mờ bởi cái bóng của người cha nổi tiếng. Brooklyn tiết lộ rằng người chủ trì hôn lễ đã gọi nhầm tên anh thành "David" không chỉ một mà tới hai lần trong lúc thực hiện các nghi thức thiêng liêng. Đây chỉ là một vấn đề trong tổng thể những mâu thuẫn diễn ra ở đám cưới.

Trước đó, trong bài văn công khai về mâu thuẫn gia đình, Brooklyn cáo buộc mẹ Victoria đã tự ý thay đổi kế hoạch, chiếm lấy điệu nhảy đầu tiên với anh trên nền bản tình ca vốn dành riêng cho Nicola. Sự việc này được cho là nguyên nhân khiến Nicola phải bỏ chạy khỏi sảnh tiệc trong nước mắt. Chàng trai 27 tuổi xác nhận lại những tin đồn về việc Victoria đã "bỏ rơi" con dâu tương lai khi hủy bỏ việc may váy cưới vào phút chót.

Theo The Sun Brooklyn đã phải gọi điện cho David Beckham để nhờ can thiệp khi những căng thẳng giữa vợ Nicola Peltz và mẹ anh Victoria bùng nhưng không thành. Sau những tuyên bố này, mối quan hệ giữa gia đình Beckham và vợ chồng con trai cả dường như đã rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn. Brooklyn cho biết anh đã chặn các thành viên trong gia đình trên mạng xã hội và không có ý định hòa giải trong tương lai gần.

Về phía David và Victoria Beckham, các nguồn tin thân cận cho biết cặp đôi "hoàn toàn tan nát và đau lòng" trước những lời buộc tội công khai của con trai. Diễn biến mới nhất trong câu chuyện này là thông tin vợ chồng Brooklyn và Nicola đang được một dịch vụ phát trực tuyến khổng lồ của Mỹ tiếp cận để thực hiện một series phim tài liệu dài tập. Các nguồn tin cho biết nhóm quản lý của Brooklyn đang đàm phán. Đây được xem là hành động "tuyên chiến" trực tiếp với David và Victoria Beckham, vốn đã làm những bộ phim tài liệu về cuộc đời họ trước đó. Bên cạnh việc ghi lại hành trình kinh doanh ẩm thực, các giám đốc sản xuất phim hy vọng Brooklyn sẽ cởi mở hoàn toàn về mâu thuẫn gia đình gây chấn động này. Một nguồn tin cho biết: "Brooklyn rất hào hứng. Họ sẽ bước vào hàng ngũ những ngôi sao truyền hình thực tế hàng đầu, cạnh tranh trực tiếp với chính cha mẹ mình".