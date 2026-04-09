Grand Plaza đồng hành cùng KIWOOM DRX Homefront 2026 - Điểm hẹn đáng mong chờ cho fan esports Việt

Tổ chức Esports và gaming hàng đầu KIWOOM DRX được cộng đồng người hâm mộ toàn cầu biết đến rộng rãi thông qua đội tuyển League of Legends của mình thi đấu tại giải League of Legends Champions Korea. (LCK) – giải đấu LMHT hàng đầu Hàn Quốc và là một trong những đấu trường esports danh giá nhất thế giới. Không chỉ ghi dấu bằng chuyên môn thi đấu, đội tuyển esports KIWOOM DRX còn sở hữu cộng đồng người hâm mộ rộng lớn và giàu nhiệt huyết tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Năm 2026, đội tuyển KIWOOM DRX mang sự kiện KIWOOM DRX Homefront đến Việt Nam trong khuôn khổ LCK Team Roadshow, tạo nên điểm hẹn đáng chú ý dành cho cộng đồng người hâm mộ esports trong nước. Diễn ra từ ngày 8 - 10/5/2026 tại Vietnam Exhibition Center, Đông Anh, Hà Nội, sự kiện sẽ có các trận đấu LCK chính thức giữa những đội tuyển hàng đầu, mang đến những màn so tài đỉnh cao và bầu không khí esports sôi động. Đồng thời, việc KIWOOM DRX lựa chọn Việt Nam là điểm đến của KIWOOM DRX Homefront 2026 cũng góp phần cho thấy tiềm năng ngày càng rõ nét của thị trường esports Việt Nam, khi quốc gia này trở thành một trong những "homefront" của đội tuyển trong hành trình kết nối cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra KIWOOM DRX Homefront 2026, cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam sẽ được tham gia chuỗi hoạt động giao lưu như hỏi đáp, ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ và nhiều hoạt động minigame tương tác.

KIWOOM DRX Homefront 2026 kéo dài trong 3 ngày với những nội dung khác nhau. Hai ngày 8/5 và 10/5 sẽ tập trung vào các hoạt động esports với các màn thi đấu và giao lưu giữa KIWOOM DRX cùng những đội tuyển khách mời như Gen.G Esports và Hanwha Life Esports, đồng thời mang đến nhiều hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ. Xen giữa hai ngày thi đấu, ngày 9/5 sẽ mang màu sắc lễ hội với fanfest và đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như JustaTee, Low G, Tempest…, mở rộng trải nghiệm của sự kiện từ thể thao điện tử sang các hoạt động giải trí và văn hóa cộng đồng. Sự kết hợp giữa thi đấu, fan meeting và các hoạt động bên lề hứa hẹn đưa KIWOOM DRX Homefront 2026 trở thành một trong những sự kiện esports đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2026.

Đồng hành cùng KIWOOM DRX Homefront 2026 là Grand Plaza Hotel Hanoi với vai trò Nhà tài trợ lưu trú cho các tuyển thủ. Là khách sạn 5 sao tại Hà Nội mang chuẩn mực đẳng cấp quốc tế, Grand Plaza Hotel Hanoi sẽ cùng ban tổ chức góp phần mang đến trải nghiệm đón tiếp chỉn chu hơn cho đội tuyển trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bên cạnh vai trò Nhà tài trợ lưu trú cho các tuyển thủ, Grand Plaza Hotel Hanoi còn mang đến các hoạt động trải nghiệm tại khu vực sự kiện. Tại booth của Grand Plaza, người hâm mộ có thể tham gia các trò chơi tương tác và nhận nhiều phần quà dành cho cộng đồng game thủ. Qua đó, Grand Plaza góp phần mở rộng trải nghiệm cho người tham dự và tăng thêm sức hấp dẫn cho trải nghiệm sự kiện.

Việc KIWOOM DRX lựa chọn Việt Nam là điểm đến của KIWOOM DRX Homefront 2026 mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng người hâm mộ trong nước. Không chỉ mở ra cơ hội hiếm có để fan Việt trực tiếp gặp gỡ đội tuyển, sự kiện còn góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của thị trường esports Việt Nam, cũng như vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử khu vực và quốc tế.

KIWOOM DRX Homefront 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/5/2026 tại Vietnam Exhibition Center, Đông Anh, Hà Nội. Với sự góp mặt của đội tuyển esports KIWOOM DRX Hàn Quốc, các đội tuyển khách mời, chuỗi hoạt động giao lưu đa dạng cùng sự đồng hành của Grand Plaza Hotel Hanoi, sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn đáng mong chờ của cộng đồng người hâm mộ esports Việt Nam trong năm 2026.

Thông tin chi tiết về sự kiện: https://en.drx.gg/homefront2026vn