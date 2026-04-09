Fan Pickleball xin chữ ký của các tay vợt tại PPA Hà Nội về rao bán lại giá 66 triệu đồng

PPA Hà Nội đã kết thúc với rất nhiều kỷ niệm đẹp với cộng đồng Pickleball Việt Nam. Lần đầu tiên, người hâm mộ trong nước được tiếp cận với nhiều tay vợt hàng đầu thế giới đến vậy. Hình ảnh các tay vợt giao lưu cùng fans xuất hiện thường xuyên trong suốt những ngày thi đấu. Rất nhiều người đã có chữ ký của thần tượng mình trên vợt.

Thế nhưng ngay sau khi kết thúc giải đấu, cộng đồng Pickleball bất ngờ xôn xao với một bài đăng bán lại vợt có chữ ký của các ngôi sao với giá lên tới 66 triệu đồng.

Bài đăng nhận được rất nhiều tương tác

Chiếc vợt được rao bán là Joola Agassi 14mm, nhìn qua có thể thấy đã qua sử dụng khá nhiều với mặt vợt trầy xước rõ rệt. Một mặt có chữ ký của Lý Hoàng Nam - nhà vô địch đơn nam PPA Hà Nội, mặt còn lại là loạt chữ ký của các tay vợt quốc tế như Ben Johns, Anna Bright, Federico Staksrud, Parenteau…

Chữ ký của Lý Hoàng Nam

Nhìn qua cũng có thể thấy mặt vợt đã xước khá nhiều.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt tương tác cùng loạt bình luận, chủ yếu là trêu đùa.

"Xoá hết chữ ký thì mình mua. 70 triệu cũng được"

"Thế cây này chắc phải 99 triệu"

"Giá rẻ quá b ơi, bán thế bị hớ đấy, toàn chữ ký giá trị"

Tất nhiên, việc giao dịch là thuận mua vừa bán nhưng suy cho cùng, giá trị của một chữ ký không nằm ở những nét bút mà nằm ở khoảnh khắc nó được tạo ra. Đó là khi người hâm mộ đứng trước thần tượng, được kết nối trực tiếp, được ghi dấu một kỷ niệm cá nhân.

Chưa kể, tại PPA Hà Nội, việc tiếp cận và xin chữ ký từ các tay vợt là điều không hề khó. Chính vì vậy mà mức giá 66 triệu đồng trở nên "hoang đường" hơn bao giờ hết.