Trọng tài gây tranh cãi trận Liverpool thua tan tác trên sân PSG

Dù giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool trong trận lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 9/4, Paris Saint-Germain vẫn không thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi những quyết định gây tranh cãi từ VAR và trọng tài Jose Maria Sanchez trở thành tâm điểm của dư luận.

Trận đại chiến tại Parc des Princes đã diễn ra với kịch bản áp đảo nghiêng về phía đại diện nước Pháp. PSG sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Desire Doue, trước khi "ngôi sao" Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt sau một pha solo đẳng cấp. Tuy nhiên, thay vì những bàn thắng, công tác điều hành trận đấu mới là chủ đề khiến báo giới và người hâm mộ sục sôi sau tiếng còi mãn cuộc.

Tâm điểm của mọi sự chỉ trích đổ dồn vào trung vệ Ibrahima Konate bên phía Liverpool với hai tình huống thoát phạt đền khó tin. Phút 70, sau pha va chạm giữa Konate và Warren Zaire-Emery trong vùng cấm, trọng tài chính Sanchez đã chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ vàng cho hậu vệ đội khách. Thế nhưng, sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen bất ngờ đảo ngược quyết định, xóa bỏ cả quả phạt đền lẫn thẻ phạt bất chấp các góc quay chậm cho thấy tác động là cực kỳ rõ ràng.

Kịch tính tiếp tục đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ của hiệp hai. Nuno Mendes có pha bứt tốc mạnh mẽ vào vòng cấm và bị Konate đẩy ngã từ phía sau. Một lần nữa, trọng tài Sanchez nói không với phạt đền và VAR cũng giữ thái độ im lặng. Quyết định này khiến khán đài Parc des Princes bùng nổ trong sự phẫn nộ, trong khi trên mạng xã hội.

Konate đẩy Mendes từ phía sau

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arne Slot của Liverpool cũng thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã gặp may mắn khi rời Paris với chỉ 2 bàn thua. Vị chiến lược gia người Hà Lan cho rằng thất bại này là hệ quả của một thế trận bị áp đảo hoàn toàn, đồng thời ngầm hiểu rằng Liverpool đã thoát khỏi những án phạt có thể khiến cục diện trận đấu trở nên tồi tệ hơn.

Dù không thể gia tăng cách biệt bằng những quả phạt đền bị từ chối, chiến thắng 2-0 vẫn đem lại lợi thế lớn cho PSG. Tuy nhiên, việc để Liverpool chỉ thua 2 bàn sau những tình huống gây tranh cãi khiến trận lượt về tại Anfield vào ngày 15/4 tới đây vẫn còn nguyên vẹn sự kịch tính và những ẩn số khó lường.