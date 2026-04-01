Plank mãi không thấy múi, từ bỏ thói quen này để đạt hiệu quả đốt mỡ tối đa

Trong những bài tập thể hình tại nhà, Plank được mệnh danh là "vua" của các bài tập cơ lõi nhờ sự đơn giản và hiệu quả đốt mỡ thần kỳ. Tuy nhiên, đằng sau sự đơn giản ấy là một thực tế đáng ngại khi người tập đang thực hiện sai tư thế. Thay vì sở hữu vòng eo thon gọn, nhiều người lại kết thúc buổi tập với những cơn đau lưng dai dẳng hoặc chấn thương vai gáy trầm trọng.

Ảnh minh họa

Những "vết xe đổ" phổ biến

Sai lầm kinh điển nhất mà các huấn luyện viên thể hình thường xuyên cảnh báo chính là hiện tượng võng lưng. Khi cơ bụng bắt đầu mệt mỏi, người tập có xu hướng thả thấp hông, khiến cột sống thắt lưng bị uốn cong quá mức. Ở tư thế này, toàn bộ áp lực thay vì dồn vào cơ bụng lại chuyển sang chèn ép các đốt sống lưng dưới. Nếu duy trì thói quen này lâu dài, nguy cơ thoát vị đĩa đệm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngược lại với lỗi võng lưng, nhiều người lại chọn cách "ăn gian" bằng cách đẩy mông quá cao. Việc tạo thành hình chữ V ngược giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng thực chất bài tập lúc này đã mất hoàn toàn tác dụng lên vùng cơ lõi. Trọng lượng cơ thể lúc này bị dồn lên khớp vai, dễ dẫn đến tình trạng viêm khớp hoặc đau mỏi vai gáy mãn tính.

Bên cạnh đó, việc ngửa cổ hoặc cúi gập đầu quá mức cũng là một lỗi phổ biến. Việc cố gắng nhìn vào gương hoặc nhìn xuống chân vô tình phá vỡ đường thẳng tự nhiên của trục xương sống, gây căng thẳng không cần thiết cho vùng cổ. Thêm vào đó, thói quen nín thở khi gồng mình cũng khiến huyết áp tăng đột ngột và làm cơ bắp nhanh chóng bị kiệt sức do thiếu oxy.

Bí quyết để "Plank chuẩn"

Để bài tập thực sự mang lại hiệu quả, người tập cần ghi nhớ nguyên tắc "đường thẳng vàng". Một tư thế Plank chuẩn xác đòi hỏi cơ thể phải tạo thành một đường thẳng tắp từ đầu, lưng cho đến gót chân.

- Khuỷu tay phải đặt ngay dưới vai, tạo thành một góc 90 độ để khung xương nâng đỡ cơ thể thay vì dùng sức mạnh cơ bắp vai thuần túy. Mắt luôn nhìn xuống sàn, cách bàn tay khoảng 30cm để giữ cổ ở vị trí trung tính.

- Điểm mấu chốt nằm ở việc siết chặt cơ mông và kéo rốn về phía xương sống. Thao tác này giúp cố định khung xương chậu, ngăn chặn tình trạng võng lưng hiệu quả.

- Hãy hít thở đều đặn và sâu. Việc duy trì nhịp thở không chỉ giúp bạn trụ vững lâu hơn mà còn tối ưu hóa quá trình trao đổi chất.

Chất lượng quan trọng hơn số lượng

30 giây Plank đúng kỹ thuật có giá trị hơn 3 phút tập sai tư thế. Đừng quá áp lực về mặt thời gian hay cố gắng "đua" theo những kỷ lục trên mạng xã hội. Ngay khi cảm thấy thắt lưng bắt đầu trĩu xuống hoặc vai rung lên dữ dội, đó là tín hiệu cho thấy cơ thể đã đến giới hạn và bạn nên dừng lại để nghỉ ngơi.

Hãy nhớ rằng, Plank là một bài tập rèn luyện sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu cơ thể. Hãy tập trung vào từng nhịp thở và cảm nhận sự rung lên của cơ bụng thay vì chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ đếm ngược. Tập đúng không chỉ giúp bạn có một hình thể đẹp mà còn là cách tốt nhất để bảo vệ cột sống của bạn.