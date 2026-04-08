Iran cân nhắc bỏ World Cup 2026 nếu FIFA không dời địa điểm thi đấu khỏi Mỹ

Việc đội tuyển quốc gia Iran tại World Cup 2026 đang trở thành một dấu hỏi lớn sau khi Iran tuyên bố sẽ chờ đợi phản hồi chính thức từ FIFA về đề xuất thay đổi địa điểm thi đấu vì lý do an ninh.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali, vừa đưa ra thông báo quan trọng về số phận của đội tuyển nước này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn vào ngày 7/4, ông Donyamali khẳng định Chính phủ Iran chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi FIFA có câu trả lời chính thức về việc liệu có chấp thuận chuyển các trận đấu của Iran từ Mỹ sang Mexico hay không.

Nhiều khả năng tuyển Iran sẽ không tham dự World Cup 2026 nếu không đổi địa điểm thi đấu (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đã gửi văn bản yêu cầu FIFA dời toàn bộ 3 trận vòng bảng của đội tuyển này khỏi các thành phố của Mỹ. Lý do được phía Iran đưa ra là "quan ngại sâu sắc về an ninh" trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa nước này với Mỹ đang leo thang mạnh mẽ.

"Theo quy định của FIFA, nước chủ nhà phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đội tham dự. Tuy nhiên, trước bối cảnh hiện tại, khả năng đảm bảo an ninh trên đất Mỹ là một dấu hỏi lớn đối với chúng tôi," ông Donyamali nhấn mạnh.

Theo kết quả chia bảng, đội tuyển Iran nằm ở bảng G và sẽ chơi các trận vòng bảng tại Los Angeles và Seattle – những thành phố trọng điểm của Mỹ. Đối thủ của họ theo lịch trình là New Zealand, Bỉ và Ai Cập.