Founder Facolos lên tiếng đầy ẩn ý sau khi bị JOOLA kiện vi phạm bằng sáng chế

Mới đây hãng vợt JOOLA chính thức đệ đơn kiện lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đối với 11 thương hiệu Pickleball trong đó có tên tuổi đang lên của Việt Nam là Facolos, cộng đồng mạng đã nhanh chóng bắt được phản ứng đầu tiên của nhà sáng lập thương hiệu này.

Thay vì đưa ra một bản thông cáo hay những lời giải thích, Founder của Facolos đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, ông L.N viết:

"Ngủ dậy thấy Facolos Pickleball lọt top 11 thương hiệu Pickleball được quan tâm nhất tại Mỹ lúc này".

Dòng trạng thái kèm hiểu tượng cảm xúc “hóm hỉnh” này nhanh chóng gây được chú ý. Dường như vị Founder này khá bình thản trước thông tin hãng vợt của mình bị kiện. Sau đó, dòng trạng thái này đã được xoá.

Động thái từ phía lãnh đạo Facolos

Theo thông cáo báo chí do JOOLA phát hành trên PR Newswire, họ đã nộp đơn kiện vi phạm bằng sáng chế lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), nhắm vào các hãng Franklin Sports, Proton Sports, RPM Pickleball, Engage Pickleball, Friday Labs, Diadem Sports, ProXR Pickleball, Paddletek, Adidas Pickleball, Volair và Facolos.

Công nghệ lõi mà JOOLA cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình đã bị xâm phạm

Facolos sẽ phải đối mặt với những rào cản pháp lý không hề nhỏ. Cáo buộc vi phạm bằng sáng chế công nghệ lõi "propulsion core" (lõi trợ lực) từ JOOLA là một vấn đề nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu hành sản phẩm tại thị trường quốc tế.

Hiện tại, cộng đồng pickleball vẫn đang chờ đợi một thông báo chính thức và những bước đi pháp lý tiếp theo từ phía Facolos để bảo vệ quyền lợi của mình. Liệu thương hiệu Việt sẽ chứng minh được sự khác biệt trong công nghệ hay sẽ phải thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt để vượt qua "cơn bão" bản quyền này?