Bắt gặp ngôi sao pickleball Patriquin đi "xé vé" tại TP.HCM

Kết thúc giải đấu PPA Hanoi Cup 2026 với những dấu ấn chuyên môn đậm nét, tay Hayden Patriquin đã không vội vã rời Việt Nam. Thay vào đó, anh cùng hai người đồng nghiệp là Jimmy Liong và Will Howells đã bí mật tiến vào TP.HCM, tạo nên một cuộc "đổ bộ" không báo trước khiến cộng đồng người chơi pickleball tại đây dậy sóng.

Tay vợt Patriquin bất ngờ xuất hiện ở sân pickleball ở TP.HCM (Video: MatchUp Sports Complex)

Sự xuất hiệncủa dàn sao pickleball đã tạo nên một khung cảnh "náo loạn" đúng nghĩa. Patriquin cùng đồng nghiệp đã hòa mình vào văn hóa đi "xé vé" (đánh giao lưu) của dân pickleball. Tại đây, những người chơi phong trào đã có cơ hội "mắt thấy tai nghe" những cú đánh mang thương hiệu của tay vợt hạng 3 đôi nam nữ thế giới. Dù là đi tập giao lưu nhưng tay vợt sinh năm 2006 đã biến sân tập trở thành một sàn diễn chuyên nghiệp đẳng cấp cao. Khán giả vây kín thích thú với mỗi pha bóng bền đẹp mắt của bộ ba ngôi sao.

Patriquin khoe kỹ thuật đẳng cấp ở sân tập

Ngoài ra còn có VĐV Will Howells

Jimmy Liong cũng có mặt

Patriquin, Will và Jimmy đều thể hiện thái độ vô cùng thân thiện. Sau những giờ tập luyện cường độ cao, các anh đã dành thời gian nán lại để ký tặng lên vợt, áo và chụp ảnh lưu niệm cùng hàng trăm người hâm mộ.

Dân tình thích thú đứng theo dõi các ngôi sao đánh

Patriquin ký tặng người hâm mộ

