Á hậu Huyền My mê tít pickleball, chơi cả môn thể thao "nhà giàu"

Khác xa với hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa thường thấy trên thảm đỏ, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My ngoài đời lại là một "tín đồ" thể thao chính hiệu với lối sống năng động. Người đẹp sinh năm 1995 giống nhiều người đẹp trong showbiz hiện tại đều gia nhập đường đua Pickleball.

Huyền My thường xuyên xuất hiện trên sân tập với trang phục đậm chất thể thao gồm áo crop-top ôm sát và chân váy. Huyền My khéo léo khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng đôi chân dài miên man. Dù hài hước tự nhận rằng bản thân ưu tiên việc "lên hình phải đẹp" trước khi bàn đến kết quả thi đấu, nhưng không thể phủ nhận thần thái rạng rỡ và sự đầu tư nghiêm túc của cô dành cho bộ môn mới này.

Pickleball chỉ là "món ăn" mới trong thực đơn tập luyện dày đặc của nàng Á hậu. Từ lâu, Huyền My đã nổi tiếng là tay chơi Golf kỳ cựu. Cô không ít lần khoe ảnh check-in sang chảnh trên sân golf. Với Huyền My, golf không chỉ là thú vui mà còn là cách rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung.

Để có được chỉ số hình thể "vạn người mê", người đẹp còn kết hợp linh hoạt giữa Gym và Yoga. Nếu các bài tập tạ và cardio tại phòng Gym giúp cô duy trì cơ bắp săn chắc, đốt cháy năng lượng dư thừa, thì Yoga lại giúp nàng hậu tìm thấy sự cân bằng sự dẻo dai. Có thể thấy, chính việc kiên trì theo đuổi đa dạng các loại hình vận động từ sôi động, mạnh mẽ đến tĩnh lặng, bền bỉ đã giúp Huyền My xây dựng thành công hình ảnh một mỹ nhân hiện đại, khỏe khoắn.