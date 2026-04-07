"Nàng thơ pickleball" Alix Trương trở thành Đại sứ toàn cầu cho thương hiệu Việt

Snags 7/4, Kamito gây chú ý khi chính thức công bố việc ký kết hợp đồng với "nàng thơ" pickleball Alix Trương. Đây không chỉ là một buổi lễ ký kết thông thường mà là sự kiện độc quyền nhằm chào đón tay vợt nữ nằm trong top đầu của hệ thống PPA Tour danh giá tại Mỹ. Được mệnh danh là "công chúa pickleball", Alix Trương sở hữu lối đánh kỹ thuật, tốc độ và vẻ ngoài quyến rũ bậc nhất, khiến cô trở thành cái tên thu hút sự chú ý cực lớn mỗi khi xuất hiện trên sân đấu.

Alix Trương rạng rỡ trong ngày trở thành Đại sứ toàn cầu Kamito

Alix Trương "về chung nhà" Kamito cùng Lý Hoàng Nam

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông và người hâm mộ pickleball

Alix Trương không chỉ sở hữu ngoại hình thu hút mà còn khẳng định vị thế bằng bảng thành tích "khủng" với hơn 20 huy chương danh giá trong sự nghiệp. Với điểm số chuyên môn DUPR đạt mức 5.8, cô hiện đang đứng hạng 11 nội dung Đôi nam nữ và hạng 17 nội dung Đôi nữ trên bảng xếp hạng khốc liệt của PPA Mỹ. Những thành tích gần đây của cô có thể kể đến như: 2 Huy chương Vàng tại giải PPA Tour Việt Nam; cú đúp Huy chương Vàng tại PPA Hàng Châu; danh hiệu Á quân nội dung Đôi nữ tại Texas Open.

Việc chiêu mộ thành công một ngôi sao như Alix Trương vào "Kamito Global Team" là bước đi chiến lược trong hành trình vươn tầm quốc tế của thương hiệu thể thao Việt Nam. Với tư cách là Đại sứ Toàn cầu, Alix Trương sẽ không chỉ là gương mặt đại diện mà còn trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ nghiên cứu và phát triển của thương hiệu.

Những kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của cô sẽ được ứng dụng trực tiếp để phát triển các dòng vợt pickleball mang tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người chơi chuyên nghiệp lẫn phong trào.