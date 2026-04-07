Đội tuyển Việt Nam xác lập kỷ lục Đông Nam Á với 13 trận thắng liên tiếp

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia trên sân Thiên Trường cuối tháng 3 không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm tại Vòng loại Asian Cup 2027, mà còn chính thức đánh dấu cột mốc 13 trận chiến thắng của ĐT Việt Nam. Với 13 trận thắng liên tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thiết lập một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Tuyển Việt Nam giữ chuỗi 13 trận thắng (Ảnh: Rùa)

Từ sự hoài nghi đến niềm vui chiến thắng

Khi HLV Kim Sang-sik tiếp quản chiếc ghế nóng vào giữa năm 2024, không ít chuyên gia đã đặt dấu hỏi về khả năng tái lập thời hoàng kim của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã trả lời bằng một kết quả nhưng không kém phần thăng hoa. Chuỗi 13 trận thắng liên tiếp bắt đầu từ những trận vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình này chính là sự ổn định đáng kinh ngạc. ĐT Việt Nam đã lần lượt vượt qua những đối thủ truyền kiếp như Thái Lan (thắng cả hai lượt trận chung kết ASEAN Cup) cho đến việc thống trị tuyệt đối bảng đấu tại Vòng loại Asian Cup 2027 trước các đối thủ Malaysia, Lào và Nepal. Con số 13 trận thắng đã chính thức xô đổ kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp của Thái Lan (giai đoạn 1995-1996) và Singapore (2004-2005), đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới về mặt thống kê.

13 trận thắng xác lập kỷ lục Đông Nam Á (ẢnhL VFF)

Sự chuyển mình về triết lý

ĐT Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik là sự kết hợp giữa sự vững chãi của hàng thủ và tính đột biến ở hành lang cánh. Việc đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 thế giới là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến bộ về chất lượng chuyên môn.

Chuỗi thắng này không chỉ dựa trên các cá nhân kiệt xuất mà còn là kết quả của quá trình trẻ hóa quyết liệt. Những gương mặt trẻ đan xen cùng các cựu binh dày dạn kinh nghiệm đã tạo nên một tập thể gắn kết, có khả năng duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút. Chính sự lì lợm này đã giúp đội tuyển hóa giải mọi áp lực để duy trì mạch thắng dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

"Cú hích" cho những giấc mơ lớn

Vào tháng 7 tới, Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 với vị thế của một "gã khổng lồ" thực thụ. Tiếp sau đó là FIFA ASEAN Cup vào tháng 9. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau tại Ả Rập Xê Út. Việc sớm giành vé với thành tích toàn thắng giúp thầy trò ông Kim có thêm thời gian để thử nghiệm và hoàn thiện đội hình.

Kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp là lời khẳng định bóng đá Việt Nam không còn ở giai đoạn "tìm lại chính mình", mà đã thực sự bước vào một chu kỳ thành công mới đầy hứa hẹn. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ về những kỳ tích xa hơn ngoài biên giới Đông Nam Á, tuyển Việt Nam với thế hệ cầu thủ mới sẵn sàng sòng phẳng đối đầu với những cường quốc bóng đá hàng đầu châu lục.