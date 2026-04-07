Huyền thoại pickleball Ben Johns muốn đánh cặp cùng Vinh Hiển, "quái vật" Tardio lập tức "chốt đơn" Lý Hoàng Nam hậu PPA Hanoi!

Giải đấu PPA Asia 1000 - MB Cup Hanoi 2026 đã khép lại với màn lên ngôi không thể thuyết phục hơn của cặp bài trùng Ben Johns và Gabe Tardio ở nội dung đôi nam Pro. Giữa cái nóng và điều kiện thi đấu khắc nghiệt của Hà Nội, "GOAT" Ben Johns vẫn giữ vững đẳng cấp để cùng người đàn em "quái vật" ẵm trọn chiếc cúp vàng danh giá.

Chia sẻ ngay sau khoảnh khắc đăng quang, Ben Johns không giấu nổi sự phấn khích: "Tôi cảm thấy rất tuyệt, chúng tôi đã chơi thứ pickleball chất lượng suốt cả tuần và đây là một kết thúc mỹ mãn. Điều kiện thi đấu ở đây khá khắc nghiệt. Khán giả và giải đấu tại Việt Nam đều rất tuyệt vời!".

Đồng quan điểm, Gabe Tardio cũng choáng ngợp trước sự cuồng nhiệt trên khán đài: "Không khí ở đây quá tuyệt. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này trước đây. Mọi người tập trung trên khán đài rất đông, khán giả cuồng nhiệt và thật sự yêu thích pickleball".

Nhà vô địch đôi nam Pro PPA Hanoi Ben Johns - Gabe Tardio cực kì ấn tượng với khán giả Việt Nam (Ảnh: Như Hoàn)

Cả hai đều hết lời khen không khí pickleball tại Việt Nam

Huyền thoại pickleball Ben Johns và bạn đánh cặp Gabe Tardio tận hưởng những ngày thi đấu PPA Hanoi

Khi được hỏi về việc muốn kết hợp với tay vợt Việt Nam nào nhất trong tương lai, Ben Johns đã gọi tên Trương Vinh Hiển - chàng trai đã tạo nên địa chấn khi hạ gục chính hạt giống số 2 thế giới tại bán kết PPA Hanoi năm nay. "Tôi chọn Vinh Hiển, tay vợt 21 tuổi ấy, tôi thực sự muốn bắt cặp với cậu ấy!" - Lời khẳng định từ huyền thoại số 1 thế giới chắc chắn sẽ khiến Vinh Hiển tự hào vì anh đã để lại ấn tượng rõ nét với tượng đài của làng pickleball Ben Johns.

Trong khi đó, "quái vật" Gabe Tardio lại dành sự chú ý đặc biệt cho nhà vô địch đơn nam Pro PPA Hanoi Lý Hoàng Nam. Dù thừa nhận không biết quá nhiều tay vợt bản địa, nhưng Tardio cho biết anh đã theo dõi Lý Hoàng Nam thi đấu chung kết: "Tôi sẽ chọn Lý Hoàng Nam, tôi thấy cậu ấy đang chơi chung kết và tôi cũng đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về cậu ấy nên tôi muốn thử đánh cặp với Nam".

Tardio muốn đánh cặp cùng Lý Hoàng Nam còn Ben Johns chọn Vinh Hiển (Ảnh: Như Hoàn)

Ben Johns tiết lộ thêm, các ngôi sao tại Mỹ hiện đang rỉ tai nhau về sức nóng của thị trường Việt Nam: "Tôi chẳng cần thuyết phục nhiều, Tardio đã rất muốn đi rồi. Các tay vợt chuyên nghiệp đều muốn đến đây để trải nghiệm không khí Pickleball đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ". Với "tín hiệu" cực xanh từ hai nhà tân vô địch, fan Việt hoàn toàn có thể mơ về những cặp bài trùng "Việt - Mỹ" sẽ sớm khuấy đảo các giải đấu quốc tế trong tương lai gần!