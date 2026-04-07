Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển lọt top 20 PPA Tour

Sau màn trình diễn bùng nổ tại giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, hai đại diện của Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đã vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng PPA Tour.

Cụ thể, với 3.100 điểm tích lũy, Lý Hoàng Nam đã vươn lên vị trí thứ 14 trên hệ thống tính điểm của PPA Tour, một con số giúp anh áp sát vị trí của những huyền thoại đương đại như Ben Johns. Ngay sát phía sau, Trương Vinh Hiển cũng khẳng định vị thế vững chắc ở hạng 17 với 2.500 điểm. Như vậy, Việt Nam có tới hai vận động viên cùng góp mặt trong nhóm 20 tay vợt hàng đầu của hệ thống giải đấu chuyên nghiệp này.

Hoàng Nam và Vinh Hiển lọt top 20 PPA Asia (Ảnh: Như Hoàn)

Những "cơn địa chấn" trước các đối thủ hàng đầu

Thành tích trên bảng xếp hạng PPA không phải là sự may mắn, mà là kết quả của những chiến thắng trực tiếp trước các "gã khổng lồ". Trên hành trình tiến vào trận chung kết đơn nam toàn Việt Nam, Trương Vinh Hiển đã tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu khi quật ngã hạt giống số 1 Federico Staksrud – người đang giữ vị trí số 2 thế giới. Trong khi đó, Lý Hoàng Nam cũng chứng minh đẳng cấp của một cựu tay vợt quần vợt hàng đầu khi vượt qua Dylan Frazier một cách đầy thuyết phục.

Việc hai tay vợt Việt Nam biến trận chung kết của một giải đấu tầm cỡ châu lục thành "cuộc đấu pickleball nội bộ" là lời khẳng định đanh thép về vị thế của Pickleball nước nhà. Việc lọt vào Top 20 bảng xếp hạng PPA không chỉ mang lại danh tiếng cá nhân mà còn giúp Hoàng Nam và Vinh Hiển có lợi thế lớn trong việc bốc thăm hạt giống tại các giải đấu quốc tế sắp tới.