JOOLA kiện 11 hãng vợt Pickleball vì vi phạm bằng sáng chế, trong đó có Facolos của Việt Nam

Cộng đồng pickleball thế giới đang dậy sóng khi JOOLA chính thức đệ đơn kiện 11 hãng sản xuất vợt với cáo buộc vi phạm bằng sáng chế. Bên cạnh hàng loạt tên tuổi lớn quốc tế, Facolos của Việt Nam cũng bất ngờ bị gọi tên.

Theo thông cáo báo chí do JOOLA phát hành trên PR Newswire, họ đã nộp đơn kiện vi phạm bằng sáng chế lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), nhắm vào các hãng Franklin Sports, Proton Sports, RPM Pickleball, Engage Pickleball, Friday Labs, Diadem Sports, ProXR Pickleball, Paddletek, Adidas Pickleball, Volair và Facolos.

Nguyên nhân của vụ kiện là do JOOLA cho rằng nhiều hãng vợt đã sao chép công nghệ lõi “propulsion core” - một thiết kế đã được hãng này đăng ký bằng sáng chế sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển.

Theo JOOLA, cấu trúc lõi này tạo ra hiệu ứng đàn hồi đặc biệt, giúp tăng lực đánh và độ nảy của bóng, trở thành nền tảng cho thế hệ vợt hiệu suất cao hiện nay. Trong bối cảnh các hãng liên tục tung ra sản phẩm với thiết kế tương đồng, JOOLA cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình đã bị xâm phạm.

JOOLA khẳng định họ đã đầu tư nhiều năm để phát triển công nghệ lõi này và việc bị copy là "không thể chấp nhận".

Đáng chú ý, việc Facolos xuất hiện trong danh sách này khiến cộng đồng pickleball Việt Nam hết sức quan tâm. Đây là một trong những thương hiệu trong nước nổi bật với rất nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm rầm rộ.

Mới đây nhất, hãng vợt này còn vươn tầm thế giới khi hợp tác cùng tay vợt đơn số 1 thế giới Gabriel Tardio.

Hiện Facolos chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.