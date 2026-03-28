Vợt Proton bị cấm tại tất cả các giải đấu thuộc PPA Tour bắt đầu từ PPA Hà Nội?

Theo The Dink Pickleball - một trong những trang tin uy tín về Pickleball trên thế giới, toàn bộ các cây vợt Proton sẽ không còn được phép sử dụng tại các giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống PPA Tour trong thời gian tới.

Thông tin này xuất phát từ một email nội bộ do CEO của PPA Tour Connor Pardoe gửi tới các VĐV chuyên nghiệp. Nội dung nhanh chóng được lan truyền và xác nhận rộng rãi trong giới vận động viên.

Tay vợt Zane Navratil cũng đã lên video xác nhận.

Điều đáng chú ý là nguyên nhân của lệnh cấm không liên quan đến yếu tố chuyên môn hay chất lượng của vợt. Thay vào đó, Proton được cho là không giải quyết các khoản nợ tồn đọng, đồng thời không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng dù đã có nhiều lần được gia hạn.

"Proton đã không giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng và hiện đang ở trong tình trạng không đạt yêu cầu với UPA", trích nội dung thông báo.

Không chỉ dừng lại ở PPA Tour, nếu tình trạng này còn tiếp diễn sẽ khiến Proton bị loại khỏi toàn bộ hệ sinh thái Pickleball chuyên nghiệp của UPA bao gồm cả Major League Pickleball (MLP)...

Nếu không có gì thay đổi, lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực sau khi giải Greater Zion Cup kết thúc vào ngày 30/3/2026. Điều đó đồng nghĩa với việc PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 sẽ là sự kiện đầu tiên không còn sự xuất hiện của vợt Proton trên sân đấu chuyên nghiệp.

Đây là thông tin khiến không ít người bất ngờ, bởi Proton từng là một trong những thương hiệu lớn, có mặt tại nhiều giải đấu và được các VĐV chuyên nghiệp tin dùng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, hãng này đã rơi vào tình trạng bị "cấm cửa" toàn diện.

Với các VĐV đang sử dụng vợt Proton hoặc có hợp đồng liên quan, quyết định này buộc họ phải nhanh chóng tìm phương án thay thế, đặc biệt khi lịch thi đấu quốc tế đang diễn ra dày đặc.

Phía Proton hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chi tiết, còn theo phía PPA, nếu các nghĩa vụ tài chính được xử lý, Proton hoàn toàn có thể quay lại trạng thái được chấp nhận và vợt sẽ được phép thi đấu trở lại.