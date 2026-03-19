Trầm trồ với danh sách hạt giống PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup: Khác gì ở Mỹ đâu?

Ở nội dung đôi nam nữ, khán giả Việt Nam sẽ được chứng kiến hầu hết các ngôi sao top đầu PPA Mỹ thi đấu. Bộ đôi số 1 không ai khác chính là Ben Johns - Anna Leigh Waters, cặp đôi gần như độc chiếm vị trí số 1 ở tất cả các giải đấu PPA tại Mỹ. Đối trọng lớn nhất của top 1 có lẽ chính là Hayden Patriquin - Anna Bright. 2 tay vợt này mới đây đã từng hạ chính Ben Johns và Anna Waters tại trận chung kết PPA Tour Mesa Cup.

Ngoài ra, Gabriel Tardio - Tyra Hurricane Black, Christian Alshon - Kaitlyn Christian hay Eric Oncins - Catherine Parenteau đều là những cái tên quá quen với PPA Tour. Đáng chú ý, cặp chị em gốc Việt Jonathan Trương - Alix Trương cũng góp mặt trong bảng hạt giống.

Ở nội dung đôi nữ, không có gì bất ngờ với vị trí số 1 thuộc về cặp đôi thống trị PPA, Anna Leigh Waters - Anna Bright. Vị trí tiếp theo chính là cặp đôi đứng thứ 2 tại bảng xếp hạng PPA Mỹ: Catherine Parenteau - Tyra Black. Ngoài ra, Jessie Irvine - Tina Pisnik hay Callie Smith - Kaitlyn Christian cũng đều là những tay vợt đã quá quen với các khán giả Việt Nam theo dõi PPA.

Nội dung được nhiều người quan tâm nhất chắc chắn là đôi nam, tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2 cặp đôi hàng đầu của PPA Mỹ đều có mặt. Ben Johns - Tardio liệu có bị cặp đôi đứng thứ 2 là Federico Staksrud - Hayden Patriquin lật đổ.

Ngoài ra, Dylan Frazier - Eric Oncins hay Riley Newman - Tyson McGuffin cũng đều là những tay vợt có thể gây được bất ngờ. Đáng chú ý, một tay vợt gốc Việt khác là Luc Pham cũng có mặt trong nhóm hạt giống đánh cặp với Connor Garnett.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất là ở nội dung đơn nữ, Anna Waters sẽ không tham gia thi đấu tại giải lần này. Tuy nhiên, chính vì vậy mà tính cạnh tranh ở nội dung này sẽ cao hơn rất nhiều. Vẫn còn đó các VĐV top đầu PPA Mỹ tham dự là #2 Kate Fahey, #3 Kaitlyn Christian, #4 Brooke Buckner.

Ở nội dung đơn nam, các tay vợt hàng đầu nước Mỹ cũng sẽ ra quân. Đáng chú ý nhất là đương kim vô địch PPA Veolia Texas Cup, Federico Staksrud. Có một tay vợt châu Á xuất hiện ở bảng hạt giống, không ai khác chính là Jack Wong.

Quá nhiều điều để chờ đợi ở PPA Asia 1000 - MB Cup 2026, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1-5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.