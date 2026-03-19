Fan quá khích có thể điên rồ tới mức này: Đem loạt búp bê "người lớn" ném rào rào xuống sân, phá hỏng trận đấu của "thiên thần" Di María

Mới đây, một trận đấu tại Argentina đã phải tạm dừng vì sự cố hi hữu khi các cổ động viên đem loạt búp bê "người lớn" mặc áo của đội đối thủ, ném rào rào xuống sân.

Trận đấu giữa Rosario Central và Banfield vốn diễn ra sôi động, với chiến thắng 2-1 thuộc về Rosario Central nhờ bàn phản lưới của Santiago Lopez và pha lập công của Jaminton. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại bị lu mờ bởi một tình huống gây tranh cãi ngay trong hiệp một.

Đây là trận sân nhà đầu tiên của Rosario Central kể từ khi họ đánh bại kình địch cùng thành phố Newell's Old Boys với tỷ số 2-0. Trong bối cảnh đó, một số CĐV đã có hành động quá khích nhằm chế giễu đối thủ khi ném búp bê nhạy cảm mặc áo Newell's xuống sân, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Lực lượng an ninh đã nhanh chóng vào cuộc để thu dọn những vật thể này, nhưng trận đấu vẫn phải tạm hoãn trong vài phút để ổn định lại tình hình.

Không chỉ dừng lại ở đó, một số CĐV còn bị ghi nhận có hành vi phản cảm liên quan đến những búp bê "người lớn" này ngay trên khán đài. Sự việc đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng cần có án phạt nghiêm khắc.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, Bộ An ninh tỉnh Santa Fe đã vào cuộc điều tra và đang xem xét các biện pháp xử lý phù hợp.

Đáng chú ý, trên băng ghế dự bị của Rosario Central ở trận này có sự xuất hiện của Ángel Di María - cựu tiền vệ từng khoác áo Manchester United và Real Madrid, hiện đã trở lại đội bóng thời niên thiếu của mình.