Võ sĩ kickboxing lĩnh án 21 năm tù vì sát hại người tình đang mang thai để quỵt nợ

Theo cáo trạng, bị cáo Renma Sato (22 tuổi) bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nạn nhân là cô Yukari Gyoji (35 tuổi), một giáo viên mầm non và là mẹ đơn thân, từ tháng 10/2024. Trong thời gian mặn nồng, Sato không chỉ dựa dẫm vào tình cảm mà còn phụ thuộc lớn về tài chính khi vay của nạn nhân khoảng 1 triệu yên (tương đương hơn 165 triệu đồng).

Bi kịch bắt đầu nảy sinh vào tháng 3/2025 khi cô Gyoji thông báo mình mang thai. Thay vì chịu trách nhiệm, Sato rơi vào trạng thái bế tắc tâm lý và nảy sinh ý định tàn độc để rũ bỏ gánh nặng. Lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của bị cáo cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tội ác với các từ khóa như "thuốc giết người" hay "ngã từ đê chắn sóng".

Võ sĩ giết người nhận 21 năm tù (Ảnh: Yomiuri)

Vào ngày 12/4/2025, Sato dụ dỗ nạn nhân đến một bãi biển vắng vẻ tại thành phố Iwanuma với lý do nói chuyện. Tại đây, khi nghe cô Gyoji tuyên bố sẽ khiến hắn không thể tiếp tục sự nghiệp võ sĩ nếu không chịu trách nhiệm, Sato đã dùng dao gọt trái cây chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân. Sau khi sát hại người tình, hắn thản nhiên kéo thi thể vứt bỏ tại đê chắn sóng và lấy đi tiền mặt cùng thẻ ngân hàng của người quá cố.

Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất chính là thái độ bình thản đến cực độ của nam võ sĩ này. Chỉ 8 ngày sau khi gây án, Sato vẫn tham gia thi đấu kickboxing chuyên nghiệp, nhắn tin nhờ bạn bè chuyển khoản tiền vé và sinh hoạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Yomiuri)

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Renma Sato là "ích kỷ cực độ", xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm sống dẫn đến hành động tàn nhẫn để trốn tránh trách nhiệm. Tòa khẳng định nạn nhân đã đến bãi biển với một "hy vọng mong manh" về tương lai cho đứa con trong bụng, nhưng cuối cùng lại nhận lấy sự phản bội tàn khốc nhất.

Kết thúc phiên tòa, mức án 21 năm tù được tuyên bố là lời cảnh tỉnh đắt giá cho lối sống ích kỷ và coi thường mạng sống con người. Dù Sato đã đưa ra lời xin lỗi muộn màng, nhưng vết sẹo tâm lý để lại cho gia đình nạn nhân là không gì có thể bù đắp nổi.