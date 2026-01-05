Xót xa: Võ sĩ 18 tuổi thiệt mạng khi cố gắng cứu bạn mình trong vụ cháy quán bar chấn động thế giới

Thảm kịch cháy quán bar xảy ra tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana (Thụy Sĩ) vào đêm Giao thừa tuần qua khiến dư luận châu Âu không khỏi bàng hoàng, nhất là khi hình ảnh của các nạn nhân trẻ tuổi được công bố. Một trong số 40 nạn nhân là Benjamin Johnson, võ sĩ quyền Anh mới 18 tuổi, chàng thanh niên thiệt mạng sau khi quay lại biển lửa để cứu bạn mình.

Theo xác nhận từ giới chức Thụy Sĩ, toàn bộ 40 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán bar Constellation đã được nhận dạng. Benjamin Johnson, thành viên của Câu lạc bộ Quyền Anh Lausanne, là một trong số đó. Ngọn lửa dữ dội bùng phát trong khoảnh khắc hàng trăm người đang tụ tập chào đón năm mới, biến một đêm tiệc thành thảm kịch quốc gia.

Trên Instagram, Liên đoàn Quyền Anh Thụy Sĩ đã đăng tải bài viết tưởng niệm xúc động dành cho chàng võ sĩ trẻ. Trong thông điệp chia sẻ, Benjamin được gọi là "anh hùng" đã ra đi khi cố gắng cứu giúp người khác.

Benjamin Johnson, thành viên của Câu lạc bộ Quyền Anh Lausanne, đã thiệt mạng cùng với ít nhất 39 người khác vào đêm giao thừa trong vụ hỏa hoạn tàn phá quán bar Constellation nổi tiếng ở Crans-Montana (Ảnh: Daily Mail)

"Benjamin ra đi như một anh hùng khi giúp đỡ bạn mình. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân và tất cả các nạn nhân của thảm kịch này", Liên đoàn Quyền anh Thuỵ Sĩ viết.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Thụy Sĩ, ông Amir Orfia, cũng không giấu được xúc động khi nhắc về cậu học trò cũ. Theo ông, hành động hy sinh cuối cùng ấy phản ánh trọn vẹn con người Benjamin - một chàng trai luôn đặt người khác lên trước bản thân.

"Benjamin là một vận động viên đầy triển vọng, một người trẻ tích cực, lễ phép và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Tôi đã chứng kiến em lớn lên từng ngày, từ một võ sĩ đến một học trò mà ai cũng yêu mến".

Không chỉ Benjamin Johnson, thảm kịch còn ghi nhận một câu chuyện anh hùng khác. Tahirys Dos Santos, cầu thủ bóng đá người Pháp 19 tuổi, đã kịp thoát khỏi quán bar nhưng quay lại khi phát hiện bạn gái bị mắc kẹt. Anh bị bỏng nặng toàn thân và hiện đang điều trị tích cực tại Đức. Đại diện câu lạc bộ Metz xác nhận toàn đội đang hướng về Dos Santos, gọi hành động của anh là "phi thường".

Theo kết quả điều tra ban đầu, các nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ những cây nến pháo hoa cắm trên chai champagne, thường được sử dụng trong tiệc tùng. Khi được châm lửa, tia pháo hoa đã bén vào trần nhà, nơi được cho là có vật liệu cách âm dễ cháy. Cơ quan điều tra đang làm rõ liệu các biện pháp an toàn, lối thoát hiểm và thiết bị phòng cháy có được đảm bảo đúng quy định hay không.