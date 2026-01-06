Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay

Tối ngày 6/1, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan trong khuôn khổ lượt trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 diễn ra.
Mạng xã hội đang bùng nổ với những cái tên như Đình Bắc, Hiểu Minh, Lê Phát... Dưới đây là tổng hợp nhanh toàn bộ "địa chỉ nhà" online của dàn sao U23 Việt Nam để người hâm mộ tiện theo dõi.
Nguyễn Đình Bắc
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDinhBac.VietNam
Instagram: https://www.instagram.com/bac.nguyendinh.942?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
Nguyễn Lê Phát
Facebook: https://www.facebook.com/le.phat.449805
Khuất Văn Khang
Facebook: https://www.facebook.com/khuatvankhang
Phạm Minh Phúc
Facebook: https://www.facebook.com/PhamMinhPhuc.NET
Nguyễn Phi Hoàng
Facebook: https://www.facebook.com/N.P.H.20
Nguyễn Xuân Bắc
Nguyễn Nhật Minh
Facebook: https://www.facebook.com/nhatminh.hpfc/
Instagram: https://www.instagram.com/nhatminh.2707?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
Nguyễn Thái Sơn
Facebook: https://www.facebook.com/cau.chanh.77/
Nguyễn Hiểu Minh
Facebook: https://www.facebook.com/hieuminh.4pvf/
Phạm Lý Đức
Facebook: https://www.facebook.com/P.l.duc.17
Trần Trung Kiên