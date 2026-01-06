Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay

Khánh Hoàng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 21:46 06/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Điểm danh dàn cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2026, bạn đã biết và follow MXH của họ chưa?

Tối ngày 6/1, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan trong khuôn khổ lượt trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 diễn ra. 

Mạng xã hội đang bùng nổ với những cái tên như Đình Bắc, Hiểu Minh, Lê Phát... Dưới đây là tổng hợp nhanh toàn bộ "địa chỉ nhà" online của dàn sao U23 Việt Nam để người hâm mộ tiện theo dõi.

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 1.

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 2.

Nguyễn Lê Phát

Facebook: https://www.facebook.com/le.phat.449805

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 3.

Khuất Văn Khang

Facebook: https://www.facebook.com/khuatvankhang

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 4.

Phạm Minh Phúc

Facebook: https://www.facebook.com/PhamMinhPhuc.NET


Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 5.

Nguyễn Phi Hoàng

Facebook: https://www.facebook.com/N.P.H.20

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 6.

Nguyễn Xuân Bắc

Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.xuan.bac.341432

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 7.

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 8.

Nguyễn Thái Sơn

Facebook: https://www.facebook.com/cau.chanh.77/

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 9.

Nguyễn Hiểu Minh

Facebook: https://www.facebook.com/hieuminh.4pvf/

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 10.

Phạm Lý Đức

Facebook: https://www.facebook.com/P.l.duc.17

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 11.

Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay- Ảnh 12.

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày