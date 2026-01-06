Trọn bộ profile mạng xã hội của U23 Việt Nam: Những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay

Tối ngày 6/1, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan trong khuôn khổ lượt trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 diễn ra.

Mạng xã hội đang bùng nổ với những cái tên như Đình Bắc, Hiểu Minh, Lê Phát... Dưới đây là tổng hợp nhanh toàn bộ "địa chỉ nhà" online của dàn sao U23 Việt Nam để người hâm mộ tiện theo dõi.

Nguyễn Đình Bắc Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDinhBac.VietNam Instagram: https://www.instagram.com/bac.nguyendinh.942?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Nguyễn Lê Phát Facebook: https://www.facebook.com/le.phat.449805

Khuất Văn Khang Facebook: https://www.facebook.com/khuatvankhang

Phạm Minh Phúc Facebook: https://www.facebook.com/PhamMinhPhuc.NET



Nguyễn Phi Hoàng Facebook: https://www.facebook.com/N.P.H.20

Nguyễn Xuân Bắc Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.xuan.bac.341432

Nguyễn Nhật Minh Facebook: https://www.facebook.com/nhatminh.hpfc/ Instagram: https://www.instagram.com/nhatminh.2707?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Nguyễn Thái Sơn Facebook: https://www.facebook.com/cau.chanh.77/

Nguyễn Hiểu Minh Facebook: https://www.facebook.com/hieuminh.4pvf/

Phạm Lý Đức Facebook: https://www.facebook.com/P.l.duc.17