Thêm cách nộp phạt nguội online mới nhất người dân cần biết

Công an thành phố Hà Nội vừa triển khai xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.

Theo đó, với việc đưa vào hoạt động Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội từ ngày 13/12/2025, hệ thống máy chủ phân tích AI của Trung tâm đã được kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý phương tiện cơ giới đường bộ và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội có thể phát hiện, xác định chủ phương tiện và xử lý vi phạm toàn trình trên môi trường điện tử.

Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống Camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý: trực tiếp tại trụ sở các Đội Cảnh sát giao thông hoặc thực hiện xử lý trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi mà không phải đến cơ quan Công an.

Hình ảnh minh hoạ về thông báo vi phạm trên iHanoi gửi đến chủ phương tiện

Công an Hà Nội hướng dẫn về quy trình, các bước để nộp phạt nguội trên ứng dụng iHanoi như sau:

(1) Sau khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông báo kèm thông tin, hình ảnh vi phạm đến chủ sở hữu phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

(2) Người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông - Thông báo phạt nguội” để xem thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT. Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh được gửi trên ứng dụng iHanoi, người dân có thể trực tiếp đến cơ quan Công an để kiểm tra, đối chiếu; trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống. Căn cứ nội dung xác nhận, cơ quan Công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm trên hệ thống.

Hình ảnh vi phạm được gửi qua iHanoi

(3) Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác nhận nội dung và ký số vào biên bản vi phạm hành chính, sau đó gửi lại trên ứng dụng iHanoi (để tạo và sử dụng chữ ký số cá nhân, người dân có thể tải ứng dụng trên Google Play Store hoặc App Store).

(4) Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được người vi phạm xác nhận, cơ quan Công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

(5) Sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua iHanoi, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan (thông tin cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt thông qua mã QR trên hệ thống.

Hình ảnh biên lai xử phạt và xác nhận khi hoàn thành nộp

(6) Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi lên hệ thống. Cơ quan Công an kiểm tra, xác nhận việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiếp đó ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có); đồng thời gỡ thông báo đình chỉ đăng kiểm đối với ô tô. Toàn bộ quy trình nêu trên được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trên app iHanoi, người dân có thể chủ động theo dõi, thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm một cách công khai, minh bạch, thuận tiện, không phải trực tiếp đến cơ quan Công an; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT và ý thức chủ động chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

*Ảnh: Công an TP Hà Nội