Thông tin iPhone mới bất ngờ lộ diện

Triển lãm CES 2026 diễn ra từ ngày 6 - 9/1 tại Las Vegas đã chứng kiến một động thái bất ngờ từ Samsung Display. Hãng trưng bày khu vực thử nghiệm mang tên “Crease Test”, nơi giới thiệu tấm nền OLED gập hoàn toàn phẳng. Tuy nhiên, khu vực này nhanh chóng bị tháo dỡ chỉ sau thời gian ngắn, trong bối cảnh nhiều nguồn tin khẳng định đây là công nghệ màn hình Apple dự kiến sử dụng cho iPhone Fold.

Theo SamMobile, khi đặt cạnh Galaxy Z Fold7 hiện tại, tấm nền mới gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu nếp hằn nào ở vị trí gập, vốn là điểm yếu cố hữu của smartphone gập suốt nhiều năm qua. Đây được xem là bước tiến đáng kể trong nỗ lực hoàn thiện trải nghiệm thị giác của dòng thiết bị này.

Màn hình OLED gập mới không có nếp gấp được Samsung giới thiệu tại triển lãm CES 2026. (Ảnh: SamMobile)

Nguyên mẫu màn hình OLED gập không để lộ nếp gấp vừa xuất hiện chớp nhoáng tại triển lãm CES 2026, làm dấy lên nhiều đồn đoán về thế hệ điện thoại gập đầu tiên của Apple. (Ảnh: SamMobile)

Điểm mấu chốt của công nghệ nằm ở lớp đệm kim loại bên dưới tấm nền OLED. Thay vì sử dụng tấm kim loại nguyên khối, Samsung áp dụng kỹ thuật khoan laser tạo ra hàng loạt lỗ siêu nhỏ, giúp phân tán lực tác động khi gập mở và giảm thiểu áp suất tập trung tại trục gập, nguyên nhân chính gây ra nếp hằn.

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cho biết Fine M-Tec, một công ty Hàn Quốc, là đơn vị cung cấp lớp đệm kim loại đặc biệt này cho cả Samsung và Apple. Công nghệ mới không chỉ cải thiện yếu tố thẩm mỹ mà còn được kỳ vọng nâng cao độ bền, cho phép thiết bị chịu được hàng trăm nghìn lần gập mở.

Dù cùng sử dụng màn hình do Samsung Display sản xuất, iPhone Fold và Galaxy Z Fold8 được cho là sẽ đi theo những hướng phát triển khác nhau. Apple được cho là đã tự xây dựng quy trình cán màng và xử lý vật liệu riêng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về hiển thị và độ bền của hãng.

Về thiết kế, iPhone Fold được dự đoán có tỷ lệ khác biệt so với các smartphone gập hiện nay. Màn hình ngoài có thể đạt kích thước 5,3-5,5 inch, trong khi màn hình trong dao động 7,5-7,8 inch, tạo ra tỷ lệ gần 4:3 khi mở. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 nhiều khả năng vẫn duy trì triết lý thiết kế quen thuộc của Samsung.

Hình ảnh phác hoạ mẫu iPhone gập mới của Apple.

Việc Samsung hé lộ tấm nền OLED không nếp gấp cũng trùng khớp với các báo cáo từ giữa năm 2025, cho rằng hãng đã thiết lập một dây chuyền sản xuất riêng để phục vụ Apple. Giới quan sát nhận định, chính những yêu cầu khắt khe từ Apple đã góp phần đẩy tiêu chuẩn chung của thị trường điện thoại gập lên một mức cao hơn.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone Fold sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ giữa năm và chính thức ra mắt vào tháng 9. Sự tham gia của Apple, cùng công nghệ màn hình gập tiên tiến, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, giúp smartphone gập thoát khỏi vị thế sản phẩm ngách và tiếp cận nhóm người dùng phổ thông hơn.

Theo Apple Insider, MacRumors