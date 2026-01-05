Thông báo khẩn đến người dùng 8 dòng iPhone

Không lâu trước đây, Apple đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dùng iPhone cập nhật phần mềm ngay lập tức để tránh nguy cơ bị tấn công an ninh mạng. Tuy nhiên, sau hơn một tuần, phần lớn thiết bị trên toàn cầu vẫn chưa cài đặt bản vá, khiến hàng trăm triệu iPhone rơi vào trạng thái dễ bị khai thác.

Theo các phân tích bảo mật, lỗ hổng lần này có mức độ nghiêm trọng cao và đang bị tin tặc lợi dụng. Khác với nhiều đợt trước, Apple không phát hành một bản vá nhỏ cho các phiên bản cũ mà yêu cầu người dùng nâng cấp thẳng lên iOS 26.2 để khắc phục triệt để.

Yêu cầu nâng cấp bắt buộc lên iOS 26 khiến không ít người dùng iOS 18 hoặc các phiên bản cũ hơn chần chừ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại thiết bị hoạt động chậm sau khi nâng cấp hoặc không quen với giao diện mới. Tuy vậy, giới chuyên gia cảnh báo việc trì hoãn trong bối cảnh lỗ hổng đã bị công bố đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro mất an toàn dữ liệu.

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật iOS 26.2 càng sớm càng tốt. (Ảnh minh hoạ: GSMArena)

Người dùng có thể tự kiểm tra bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Nếu hệ thống yêu cầu nâng cấp lên iOS 26.2, thiết bị thuộc diện cần cập nhật ngay để đảm bảo an toàn.

Apple cho biết các mẫu iPhone sau có thể nâng cấp lên iOS 26:

- iPhone 16e

- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

- iPhone SE (từ thế hệ thứ 2 trở đi)

Ông James Maude, đại diện BeyondTrust, nhận định người dùng cần khẩn trương cập nhật toàn bộ thiết bị Apple bị ảnh hưởng, bởi các lỗ hổng này có thể sớm bị nhiều nhóm tội phạm mạng khai thác đồng loạt.

Cùng quan điểm, ông Darren Guccione, CEO của Keeper Security, cho rằng rủi ro lớn nhất nằm ở giai đoạn người dùng chậm cập nhật sau khi Apple đã phát hành bản vá. Khi thông tin lỗ hổng được công bố, tin tặc có thêm dữ liệu để tìm cách tấn công các thiết bị chưa được vá lỗi, và trong thời điểm này, không có thiết lập hay thói quen sử dụng nào đủ khả năng thay thế việc cập nhật hệ điều hành.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, giới chuyên gia nhấn mạnh việc nâng cấp lên iOS 26.2 không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân.

Tham khảo Forbes