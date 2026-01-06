5 chiếc iPhone cũ đáng "chốt đơn" nhất đầu năm 2026

Nếu bạn thuộc "hệ người chơi" thực dụng, muốn tối ưu hóa chi phí mà vẫn cần sự mượt mà, ổn định trứ danh của nhà Táo, thì danh sách 5 cái tên dưới đây chính là kim chỉ nam để bạn không bị "lạc lối" giữa ma trận giá cả thị trường đầu năm nay.

iPhone 15 Pro: "Ông vua" phân khúc tầm trung cao cấp

Đứng đầu bảng xếp hạng "đáng tiền" nhất 2026 không ai khác chính là iPhone 15 Pro. Với mức giá hàng cũ hiện chỉ dao động quanh mốc 14 - 16 triệu đồng, đây được xem là món hời lớn nhất. Dù đã qua 2 năm tuổi, nhưng cảm giác cầm nắm khung viền Titan siêu nhẹ vẫn là một đẳng cấp khác biệt.

Chưa kể, đây là chiếc máy đánh dấu bước ngoặt chuyển sang cổng USB-C tiện lợi và nút Action Button đa năng. Sức mạnh của con chip A17 Pro vẫn dư sức "cân" mọi tựa game nặng hay tác vụ đồ họa trong ít nhất 3 năm tới mà không lo lỗi thời.

iPhone 16: Lựa chọn "ăn chắc mặc bền" cho người thích công nghệ mới

Nếu bạn e ngại rủi ro của máy quá cũ, thì những chiếc iPhone 16 hàng "lướt" (like new) là bến đỗ an toàn tuyệt đối. Mức giá khoảng 16 - 18 triệu đồng có thể cao hơn các dòng Pro đời sâu, nhưng đổi lại bạn nhận được một thiết bị gần như mới tinh, pin sạc ít lần và chế độ bảo hành dài hạn.

Quan trọng hơn, iPhone 16 sở hữu toàn bộ các tính năng AI (Apple Intelligence) hoàn thiện nhất, cùng Dynamic Island và cổng USB-C. Đây là khoản đầu tư thông minh cho những ai muốn sử dụng ổn định trong 4-5 năm liên tục mà không cần lo nghĩ về việc bị Apple "bỏ rơi" bản cập nhật.

iPhone 14 Pro Max: Cân bằng hoàn hảo giữa giá và trải nghiệm

Khi iPhone 13 Pro Max bắt đầu lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, iPhone 14 Pro Max nổi lên như một sự thay thế hoàn hảo trong tầm giá 13 - 15 triệu đồng. Bạn vẫn có màn hình lớn 6.7 inch, tần số quét 120Hz mượt mà và đặc biệt là sự hiện diện của Dynamic Island – tính năng giúp chiếc máy trông không hề thua kém gì iPhone 17 mới nhất. Camera 48MP trên dòng này vẫn thuộc top đầu thị trường, đủ sức cho ra những bức ảnh sống ảo nghìn like mà không cần hậu kỳ quá nhiều.

iPhone 13 Pro Max: Huyền thoại pin trâu chưa bao giờ hết hot

Dù đã bước sang năm tuổi thứ 4, iPhone 13 Pro Max vẫn là cái tên được săn lùng ráo riết nhờ danh hiệu "huyền thoại pin trâu". Với mức giá cực mềm chỉ từ 11 - 12 triệu đồng, khó có chiếc smartphone nào vượt qua được nó về thời lượng sử dụng hỗn hợp.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý kỹ về vấn đề màn hình khi mua dòng máy này. Nếu tìm được một chiếc máy zin, màn hình đẹp, thì đây vẫn là "chân ái" cho những ai cày phim, chơi game liên tục. Dù vẫn dùng cổng Lightning cũ kỹ và thiết kế tai thỏ, nhưng sự thực dụng mà nó mang lại là không thể chối cãi.

iPhone 14 Plus: "Trùm cuối" giải trí thay thế iPhone 12 Pro Max

Thay vì mạo hiểm với chiếc iPhone 12 Pro Max đã quá "già cỗi" và rủi ro cao, năm 2026 là lúc bạn nên cân nhắc iPhone 14 Plus. Với mức giá chỉ từ 9 - 11 triệu đồng, bạn sở hữu ngay một chiếc máy có màn hình to như Pro Max, nhưng nhẹ hơn rất nhiều và pin cực kỳ "trâu".

Dù không có màn hình 120Hz hay camera tele, nhưng sự ổn định, mát mẻ khi chơi game và vòng đời hỗ trợ iOS còn rất dài khiến 14 Plus trở thành lựa chọn kinh tế nhất cho học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh cần màn hình lớn để đọc báo, xem tin tức.