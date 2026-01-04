Từ mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank,… sẽ tạm ngưng toàn bộ giao dịch thẻ với trường hợp sau

Theo Thông tư 45 sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, việc sử dụng thẻ ngân hàng để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử chỉ được phép khi đã hoàn tất đối chiếu, xác thực giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học.

Quy định này áp dụng đối với khách hàng cá nhân là chủ thẻ và đối với khách hàng tổ chức là người đại diện hợp pháp. Riêng với khách hàng tổ chức, chủ thẻ phụ chỉ được thực hiện giao dịch thẻ điện tử khi tổ chức đã hoàn thành việc xác thực theo quy định, đồng thời đăng ký với tổ chức phát hành thẻ và được cho phép sử dụng thẻ bằng phương tiện điện tử.

Nếu chưa hoàn thành đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ, hoặc của người đại diện hợp pháp và chủ thẻ phụ được ủy quyền sử dụng thẻ trước 5/1/2025, các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử sẽ bị dừng theo quy định. (Ảnh minh hoạ)

Thông tư 45 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/1/2026. Theo đó, các khách hàng chưa hoàn tất việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ, hoặc của người đại diện hợp pháp và chủ thẻ phụ được ủy quyền trước thời điểm này, sẽ bị tạm dừng các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, các giao dịch bằng thẻ vật lý như rút tiền tại máy ATM, thanh toán tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán, rút tiền mặt hoặc trích nợ tự động vẫn được thực hiện bình thường và không bị ảnh hưởng bởi quy định trên.

Trước đó, theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 25/2025/TT-NHNN, kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử (Internet Banking) đối với tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

Gần đây, VietinBank đã phát đi thông báo khuyến nghị các khách hàng là tổ chức sớm bổ sung giấy tờ và hoàn tất xác thực sinh trắc học của người đại diện hợp pháp cũng như chủ thẻ phụ, nhằm tránh gián đoạn giao dịch. Theo đó, khách hàng có thể thực hiện cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VietinBank eFAST hoặc tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc.

Nhiều ngân hàng khác như Vietcombank, Agribank, BIDV, Nam A Bank… cũng đã đồng loạt thông báo về việc tạm dừng giao dịch đối với thẻ doanh nghiệp có giấy tờ tùy thân hết hạn hoặc chưa hoàn tất xác minh sinh trắc học theo quy định mới.