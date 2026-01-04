Tin buồn dành cho những người vẫn đang dùng mẫu iPhone quen thuộc

Apple mới đây đã cập nhật danh sách các sản phẩm “đồ cổ” (vintage), trong đó đáng chú ý có iPhone 11 Pro, mẫu máy vẫn đang được hỗ trợ cập nhật lên iOS 26. Theo chính sách của Apple, các thiết bị thuộc nhóm sản phẩm cũ vẫn có thể được sửa chữa phần cứng tại các trung tâm được ủy quyền, tuy nhiên khả năng sửa chữa phụ thuộc vào mức độ sẵn có của linh kiện thay thế.

Bên cạnh iPhone 11 Pro, Apple cũng bổ sung hàng loạt thiết bị khác vào danh sách sản phẩm cũ, bao gồm mẫu MacBook Air 13 inch cuối cùng sử dụng bộ vi xử lý Intel, Apple Watch Series 5 và một số thiết bị khác.

Danh sách sản phẩm được Apple xếp vào diện cũ và lỗi thời

- MacBook Air (Retina, 13 inch, 2020)

- iPhone 8 Plus bản 128GB (các dung lượng khác đã được xếp vào diện lỗi thời)

- iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro là mẫu điện thoại quen thuộc với nhiều người dùng Việt. (Ảnh: The Verge)

- iPad Air 3 Wi-Fi + Cellular (các phiên bản chỉ Wi-Fi chưa bị xếp vào diện sản phẩm cũ)

- Apple Watch Series 5:

+Nhôm: 40mm, 44mm

+ Gốm: 40mm, 44mm

+ Hermes: 40mm, 44mm

+ Nike: 40mm, 44mm

+ Thép không gỉ: 40mm, 44mm

+ Titanium: 40mm, 44mm

Phiên bản MacBook Air Intel được giới thiệu vào tháng 3/2020, trang bị các tùy chọn vi xử lý Intel Core i3 lõi kép 1.1GHz, Core i5 lõi tứ 1.1GHz hoặc Core i7 lõi tứ 1.2GHz. Sản phẩm này chỉ được bán ra trong khoảng 8 tháng trước khi Apple ngừng sản xuất và chuyển sang kỷ nguyên Apple Silicon với MacBook Air M1 vào tháng 11 cùng năm.

Theo quy định của Apple, một thiết bị sẽ được xếp vào diện sản phẩm cũ sau hơn 5 năm kể từ khi hãng ngừng phân phối. Các trung tâm bảo hành của Apple và đối tác ủy quyền vẫn có thể tiếp nhận sửa chữa, nhưng chỉ trong trường hợp còn linh kiện phù hợp.

Ngoài ra, Apple cũng đã chuyển tai nghe Beats Solo3 phiên bản đặc biệt ra mắt năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 90 năm chuột Mickey từ danh sách sản phẩm cũ sang lỗi thời. Với các thiết bị lỗi thời, Apple xác định đã quá 7 năm kể từ khi được bán ra thị trường và dịch vụ sửa chữa phần cứng hầu như không còn khả dụng.

Riêng với máy tính xách tay Mac, Apple cho biết thời gian hỗ trợ sửa chữa pin có thể kéo dài đến 10 năm kể từ ngày ngừng sản xuất, tùy thuộc vào tình trạng linh kiện thực tế.