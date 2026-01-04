Chính phủ đã ban hành Nghị định 342/2025, quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo, trong đó bổ sung nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2/2026.

Theo quy định mới, đối với quảng cáo không ở vùng cố định dưới dạng hình ảnh tĩnh, người xem phải được phép tắt ngay, không có thời gian chờ. Với quảng cáo dạng chuỗi hình ảnh chuyển động hoặc video, thời gian chờ để tắt quảng cáo tối đa là 5 giây.

Từ 15/2/2026, quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau tối đa 5 giây. (Ảnh minh hoạ)

Quảng cáo không ở vùng cố định được xác định là các hình thức hiển thị tại vị trí, thời điểm không cố định trên giao diện dịch vụ trực tuyến, có thể che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính, gây gián đoạn việc tiếp cận thông tin của người sử dụng.

Nghị định cũng yêu cầu các quảng cáo dạng này không được sử dụng biểu tượng tắt giả, biểu tượng khó phân biệt, đồng thời phải bảo đảm người xem có thể tắt quảng cáo chỉ với một lần tương tác.

Bên cạnh đó, quảng cáo trực tuyến phải được bố trí biểu tượng và hướng dẫn rõ ràng để người sử dụng có thể thông báo nội dung vi phạm pháp luật, cũng như lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem các quảng cáo không phù hợp.

Về trách nhiệm quản lý, người quảng cáo, đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo, đơn vị chuyển tải sản phẩm quảng cáo và đơn vị phát hành quảng cáo phải ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật chậm nhất trong vòng 24 giờ, kể từ khi có yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật, đồng thời xử lý theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet cũng có trách nhiệm ngăn chặn truy cập đến quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ