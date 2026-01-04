Chuyên gia công nghệ: "Năm 2026 rồi mà điện thoại Android nào vẫn chưa có tính năng này là tôi không mua"

Sau nhiều năm gắn bó với Samsung Galaxy và Google Pixel, cách đây vài năm, cây bút Rajesh Pandey của Android Police đã chuyển sang sử dụng các dòng máy "Ultra" đến từ Trung Quốc.

Những chiếc điện thoại này không chỉ sở hữu phần cứng camera vượt trội, tốc độ sạc nhanh hơn mà còn được trang bị viên pin dung lượng lớn hơn.

Cũng chính trong quá trình chuyển đổi này, anh tình cờ phát hiện ra một tính năng camera cực kỳ hữu ích, thứ đã thay đổi hoàn toàn thói quen chụp ảnh bằng điện thoại.

Tính năng đó chính là Telemacro (chụp cận cảnh bằng ống kính tele), và ở thời điểm năm 2026 này, Rajesh quyết định sẽ không mua bất kỳ chiếc điện thoại Android nào nếu thiếu nó.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Telemacro và Macro không giống nhau – Và sự khác biệt là rất lớn

Khả năng chụp ảnh macro (cận cảnh) là một tính năng phổ biến trên các dòng điện thoại Android cao cấp và flagship. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng nó không giống với telemacro.

Với chế độ macro thông thường, điện thoại sẽ sử dụng camera góc siêu rộng để chụp các bức ảnh cực cận. Trên lý thuyết, điều này nghe có vẻ hấp dẫn và mở ra khả năng ghi lại chủ thể ở một góc nhìn mới lạ.

Thế nhưng, thực tế sử dụng lại bộc lộ nhiều vấn đề. Bạn buộc phải đưa điện thoại đến rất gần chủ thể, và chỉ cần một cú rung tay nhẹ nhất cũng đủ để làm hỏng bức ảnh.

Đây chính là lúc camera tele hỗ trợ macro – hay telemacro – phát huy tác dụng. Nó không yêu cầu bạn phải dí sát máy vào vật thể một cách khó khăn.

Thay vào đó, tính năng này tận dụng tiêu cự dài của camera tele (kết hợp cùng các thấu kính nổi) để cho phép bạn chụp những bức ảnh cận cảnh sắc nét từ một khoảng cách thoải mái.

Thoạt nghe thì có vẻ không quá to tát, nhưng trong quá trình sử dụng hàng ngày, đây chính là ranh giới giữa việc có được một bức ảnh macro sắc nét, ấn tượng, dùng được ngay so với việc... chẳng chụp được tấm nào cả.

Thú thật, tôi từng không mấy bận tâm đến khả năng chụp macro trên điện thoại trước khi chuyển sang dùng chiếc Xiaomi 14 Ultra vào năm ngoái. Mặc dù trước đó tôi đã dùng qua những thiết bị như Google Pixel 8 Pro hay Samsung Galaxy S23 Ultra – những máy về mặt kỹ thuật đều hỗ trợ chụp macro.

Nhưng vì những nỗ lực cần bỏ ra để có một bức ảnh macro tạm ổn là quá lớn, tôi chỉ thử chế độ macro vài lần trên các máy đó rồi nhanh chóng lãng quên nó. Và đây không chỉ là vấn đề của riêng tôi.

Mấu chốt nằm ở cách thức thực hiện. Những chiếc điện thoại kia dựa vào camera góc siêu rộng để chụp macro, khiến việc thao tác trở nên gượng gạo và khó khăn để có một bức ảnh ưng ý.

Tính năng telemacro trên Xiaomi 14 Ultra đã xóa bỏ rào cản đó. Khả năng chụp cận cảnh từ một khoảng cách thoải mái đã ngay lập tức thay đổi cách tôi sử dụng chế độ macro, và tôi thấy mình chụp ảnh macro nhiều hơn bao giờ hết.

Và đây không phải là một tính năng kiểu "sớm nở tối tàn", khiến người dùng chán sau một thời gian ngắn.

Gần hai năm sau, sau khi chuyển sang Xiaomi 15 Ultra và hiện tại là Vivo X300 Pro, tôi vẫn liên tục có được những bức ảnh ưng ý nhất nhờ telemacro. Đến thời điểm này, tôi không thể tưởng tượng việc quay lại sử dụng một chiếc điện thoại thiếu ống kính telemacro.

Hãy nhìn những bức ảnh mẫu bên dưới. Tôi chụp tất cả chúng một cách dễ dàng, không một lần phải lo lắng về việc bóng của mình che mất ánh sáng hay phải dí sát vào chủ thể một cách khó chịu.

Trước khi sở hữu Xiaomi 14 Ultra, tôi hiếm khi chụp macro vì những bất tiện kể trên. Và ngay cả khi tôi đã bỏ công sức ra chụp, cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ thu được một tấm hình dùng được.

Tất cả đã thay đổi sau khi tôi quen với việc tác nghiệp bằng ống kính telemacro.

Trong hai năm qua, tôi đã ghi lại hàng chục bức ảnh macro tuyệt đẹp. Tất cả đều đến một cách tự nhiên, không phải vì tôi ép bản thân phải chụp. Đơn giản vì toàn bộ quá trình đã trở nên nhẹ nhàng và không còn cảm giác như một cuộc vật lộn nữa.

Một lần nữa, các "ông lớn" lại lỡ nhịp – Telemacro không nên là tính năng ngách

Thật không may, giống như nhiều xu hướng phần cứng di động khác, Samsung, Google và thậm chí cả Apple đều đã lỡ chuyến tàu này.

Mặc dù các mẫu flagship của họ có hỗ trợ chụp ảnh macro, nhưng họ lại dựa vào ống kính góc siêu rộng thay vì camera tele.

Có thể hiểu rằng các công ty như Apple, Samsung và Google muốn tránh sử dụng cảm biến camera lớn hơn trên điện thoại vì lý do thiết kế, độ mỏng và hạn chế về không gian linh kiện bên trong.

Tuy nhiên, việc bỏ qua một tính năng thực sự hữu ích như telemacro lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhất là khi nó không đòi hỏi những nâng cấp phần cứng quá triệt để.

Thêm vào đó, telemacro không còn là một tính năng thử nghiệm. Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã chứng minh giá trị thực tế của nó, và công nghệ này đã xuất hiện được vài năm nay.

Không có tele, miễn mua

Bước sang năm 2026, telemacro đã trở thành một tính năng "bất di bất dịch" phải có trên chiếc smartphone chính của tôi.

Nếu một chiếc flagship giá hơn 1.000 USD không cho phép tôi chụp ảnh cận cảnh macro mà không phải dí sát vào chủ thể một cách kỳ cục, thì nó sẽ bị loại ngay khỏi danh sách cân nhắc, bất kể các tính năng và thông số khác có tốt đến đâu.

Thật không may, nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, Samsung Galaxy S26 Ultra đã bị tôi gạch tên vì nhiều khả năng máy sẽ không sử dụng thấu kính telemacro cho camera tiềm vọng 5x của mình.