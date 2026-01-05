Người dùng iPhone báo cáo hiện tượng phồng pin khi bay

Nhiều người dùng iPhone 15 và iPhone 16 Pro Max đã báo cáo hiện tượng phồng pin khi đang bay, gây ra mối quan ngại về chất lượng sản xuất và an toàn của các thiết bị này. Theo thông tin từ người dùng, tình trạng này thường xảy ra trong suốt chuyến bay và pin trở lại bình thường sau khi máy bay hạ cánh.

Theo các chuyên gia, hiện tượng phồng pin có thể do áp suất cabin giảm khi máy bay đạt độ cao hành trình. Dưới áp suất bình thường, khí trong pin lithium-ion vẫn được nén, nhưng khi áp suất giảm, khí này có thể giãn nở, dẫn đến tình trạng phồng pin. Đây là một hiện tượng hiếm gặp nhưng có thể ảnh hưởng đến an toàn của người dùng.

Một số người dùng cho biết việc thay thế pin đã giải quyết được vấn đề này. Điều này gợi ý rằng người dùng gặp phải hiện tượng phồng pin có thể cân nhắc thay pin tại các trung tâm dịch vụ của Apple để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị.

Hiện chưa rõ mẫu iPhone nào cụ thể bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hiện tượng này, và liệu có rủi ro lâu dài nào liên quan đến việc phồng pin hay không. Apple chưa đưa ra thông báo chính thức về cách giải quyết tình trạng này, nhưng việc người dùng phản ánh đã đặt ra dấu hỏi về chất lượng kiểm soát sản xuất của hãng.

Với những người thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không, việc hiểu rõ hiện tượng này có thể giúp họ quản lý thiết bị một cách an toàn hơn. Người dùng có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh thiệt hại có thể xảy ra cho thiết bị của mình trong suốt chuyến bay.