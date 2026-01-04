Cây bút công nghệ: "Từ chối mua iPhone 17, tôi dùng mẫu điện thoại 5 năm tuổi này mà thấy chẳng khác gì"

iPhone 17 luôn chễm chệ ở vị trí đầu bảng điện thoại đáng mua nhất hiện nay. Ra mắt vào tháng 9/2025, đây được xem là chiếc điện thoại tối ưu cho đa số người dùng nhờ con chip A19 mạnh mẽ, màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt, lớp kính bảo vệ Ceramic Shield 2 chống trầy xước, dung lượng khởi điểm 256GB cùng hàng loạt tính năng vượt trội.

Đó là chưa kể đến phần cứng camera ấn tượng của iPhone 17, bao gồm cảm biến chính 48MP với khả năng tele 2x, ống kính góc siêu rộng 48MP và camera selfie 18MP ngang ngửa với nâng cấp trên các dòng Pro. Tựu trung lại, đây là một hệ thống nhiếp ảnh tuyệt vời mang lại chất lượng hình ảnh xuất sắc.

Tuy nhiên, dù iPhone 17 ấn tượng đến đâu, vẫn có ba lý do khiến cây bút Paul Hatton của Tech Radar chưa muốn từ bỏ chiếc iPhone 12 của mình. Anh hài lòng với chiếc điện thoại đã 5 năm tuổi của mình vì những lý do dưới đây.

1. Lời hứa về AI vẫn chưa trọn vẹn

Tôi không phải người đầu tiên bày tỏ sự thất vọng về Apple Intelligence và việc Apple thất hứa trong các tính năng AI lẫn Siri. Apple Intelligence như một "giấc mơ hoang đường" mà có lẽ Apple muốn lãng quên.

Chúng ta vẫn còn cách rất xa viễn cảnh được trải nghiệm trọn vẹn bộ công cụ AI mang tính cách mạng mà Apple từng hứa hẹn. Một số tính năng chủ chốt đã bị trì hoãn hoặc lặng lẽ loại bỏ kể từ khi công bố. Những tín đồ "Táo khuyết" tiếp tục nâng cấp phần cứng với hy vọng về một "Siri thông minh hơn", để rồi nhận lại sự hụt hẫng.

Apple Intelligence được xây dựng dựa trên triết lý ưu tiên xử lý trên thiết bị (on-device) nhằm bảo mật quyền riêng tư. Tuy nhiên, lựa chọn này thường dẫn đến các tính năng kém ấn tượng và thiếu linh hoạt so với các đối thủ dựa trên đám mây như Google Gemini hay các mô hình của OpenAI.

Cách tiếp cận "on-device" rất tuyệt cho các tác vụ nội bộ như tóm tắt văn bản hay chỉnh sửa ảnh đơn giản, nhưng lại thua kém đám mây trong việc tạo sinh hình ảnh phức tạp hay các suy luận logic tinh vi.

Với những khởi đầu chệch choạc liên tiếp như vậy, không đời nào tôi nâng cấp iPhone chỉ vì một "lời hứa" rằng Apple Intelligence sắp hoàn thiện.

2. Khả năng hỗ trợ phần mềm bền bỉ

iPhone 12 hỗ trợ iOS 26, nghĩa là tôi vẫn có quyền truy cập vào các phát triển phần mềm mới nhất (không dựa trên AI) từ Apple. Chẳng hạn, tôi đang tận hưởng giao diện thẩm mỹ "Liquid Glass" mới.

Dù trải nghiệm vuốt chạm có thể mượt mà hơn đôi chút trên iPhone đời mới, nhưng xét về chức năng thường nhật, chiếc iPhone 12 của tôi vẫn hoàn toàn hợp thời và đồng nhất với những gì người dùng iPhone 17 đang trải nghiệm.

Quan trọng hơn cả, việc được cập nhật phiên bản iOS mới nhất đồng nghĩa tôi vẫn nhận được đầy đủ các bản vá bảo mật, giúp thiết bị có khả năng phòng thủ chủ động trước các mối đe dọa mới nổi. Điều này bao gồm cả việc ngăn chặn các lỗ hổng đang bị tin tặc khai thác trước khi có bản vá chính thức. Nhờ chạy iOS 26 trên iPhone 12, sự toàn vẹn của dữ liệu cá nhân, từ ứng dụng ngân hàng đến tin nhắn riêng tư, vẫn được bảo đảm tuyệt đối.

Như đã đề cập, các tính năng Apple Intelligence bị thiếu hụt do iPhone 12 chỉ sở hữu con chip Apple A14 Bionic. Tuy nhiên, tôi chưa cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì quá cấp thiết. Chiếc điện thoại này vẫn xử lý trơn tru mọi nhu cầu liên lạc, giải trí, công việc và chụp ảnh cơ bản. Nói cách khác, nó vẫn đáp ứng hiệu quả hầu hết mọi nhu cầu của tôi.

Tất nhiên, đây không phải là lời chê bai iPhone 17 mà là minh chứng cho sự hỗ trợ phần mềm bền bỉ đáng kinh ngạc của Apple. Việc chiếc iPhone 12 5 năm tuổi vẫn chạy tốt iOS 26 hẳn sẽ khiến các nhà sản xuất Android phải "đỏ mặt" (dù họ cũng đã cải thiện vấn đề này trong những năm gần đây).

3. Màn hình vẫn quá đủ dùng

iPhone 12 là mẫu cơ bản đầu tiên được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED. Đến tận bây giờ, nó vẫn mang lại độ tương phản ấn tượng, màu đen sâu và độ chính xác màu sắc tuyệt vời. Tôi thừa nhận nếu đặt cạnh nhau, màn hình iPhone 17 vượt trội hơn, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ cảm thấy cần một màn hình sắc nét hơn khi lướt web, xem phim hay xử lý công việc.

Bạn có thể vin vào tần số quét 120Hz ProMotion trên iPhone 17 giúp việc cuộn trang và chơi game mượt mà hơn. Nhưng tôi không phải là game thủ mobile, và tôi không cảm thấy tần số quét siêu cao là thứ "buộc phải có" khi phần lớn thời gian tôi chỉ xem video trên YouTube hoặc Netflix.

Tôi cũng yêu sự quen thuộc của màn hình 6.1 inch trên iPhone 12. Dù màn hình iPhone 17 chỉ lớn hơn một chút (6.3 inch), nhưng iPhone 12 mang lại cảm giác cầm nắm vừa vặn, thân thuộc. Tay tôi đã quen với kích thước này, và việc thay đổi kích thước không phải là điều tôi xem nhẹ (nhất là khi đã lên đời thì khó mà quay lại dùng iPhone 6.1 inch được nữa).

Tạm kết

Tóm lại, xét về mặt khách quan, iPhone 17 là một thiết bị vượt trội so với iPhone 12. Tuy nhiên, các mẫu máy cũ của Apple vẫn tiếp tục "cứ hoạt động" đúng như triết lý mà Steve Jobs từng nói.

Việc đang sở hữu một chiếc điện thoại có màn hình cao cấp và phần mềm cập nhật mới nhất khiến việc nâng cấp lên iPhone 17 không còn quá hấp dẫn như vẻ ngoài hào nhoáng của nó, đặc biệt là khi lời hứa lớn lao về AI trên thiết bị mới vẫn chưa thực sự được hiện thực hóa.