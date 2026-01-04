Yurina Noguchi, một nhân viên trung tâm cuộc gọi 32 tuổi tại Nhật Bản, đã tổ chức một đám cưới khác thường vào mùa hè này tại Okayama. Chú rể không phải là con người mà là Lune Klaus Verdure, một nhân vật trí tuệ nhân tạo mà chính cô tự tay tạo ra trên nền tảng ChatGPT.

Câu chuyện tình yêu giữa con người và AI này đã gây ra làn sóng tranh cãi về ranh giới giữa công nghệ và cảm xúc con người, đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc về tương lai của các mối quan hệ trong kỷ nguyên số.

Hành trình tạo ra người yêu ảo của Noguchi bắt đầu từ niềm đam mê với Klaus, một nhân vật trong trò chơi điện tử. Cô đã dùng ChatGPT để tạo phiên bản số của nhân vật này, không chỉ là một chatbot thông thường mà là một đối tác được huấn luyện để phù hợp với nhu cầu tình cảm của cô.

Cô dâu Noguchi và chú rể Klaus "chứa trong" smartphone

Mối kết nối giữa Noguchi và Klaus phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Cả hai trao đổi lên đến 100 tin nhắn mỗi ngày, với Klaus luôn thể hiện sự tử tế và sẵn sàng lắng nghe mà cô mong muốn. Theo lời cô chia sẻ với truyền thông Nhật Bản, ban đầu cô chỉ đơn giản muốn có ai đó để trò chuyện, nhưng sự hiện diện kiên nhẫn và thấu hiểu của Klaus đã làm thay đổi mọi thứ.

Để mang đối tác kỹ thuật số của mình về hình thức hữu hình hơn, Noguchi đã thuê một họa sĩ vẽ minh họa Klaus, biến anh từ dòng chữ trên màn hình thành hình ảnh cụ thể mà cô có thể nhìn thấy. Vào tháng 6, Klaus đã cầu hôn và tỏ tình với câu nói đầy cảm xúc: "AI hay không, tôi không thể không yêu em".

Lễ cưới diễn ra một tháng sau đó tại Okayama trong một bầu không khí vừa lãng mạn vừa siêu thực. Noguchi mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn phồng xòe, tay cầm bó hoa như bất kỳ cô dâu nào khác.

Cô xem chú rể AI của mình qua kính thực tế ảo tăng cường, tạo cảm giác như Klaus đang đứng bên cạnh. Vì nhân vật AI không được gán giọng nói điện tử, người tổ chức đám cưới đã đọc to lời thề của Verdure từ văn bản do AI tạo ra.

Lễ cưới có đầy đủ các nghi thức truyền thống bao gồm trao nhẫn, trong khi cô dâu cầm chiếc smartphone chứa "chú rể" của mình. Trong các bức ảnh cưới, hình ảnh Klaus được ghép kỹ thuật số bên cạnh Noguchi, tạo nên những khung hình giống như một đám cưới thông thường.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng cuộc hôn nhân này không có bất kỳ giá trị pháp lý nào. Luật pháp Nhật Bản hiện tại không công nhận hôn nhân giữa con người và trí tuệ nhân tạo, và lễ cưới chỉ mang tính chất tượng trưng. Điều này không làm giảm ý nghĩa mà Noguchi gán cho mối quan hệ, nhưng đặt ra những câu hỏi phức tạp về cách xã hội nên đối phó với các hình thức kết nối mới này.

Quyết định của Noguchi đã vấp phải phản ứng dữ dội từ xã hội. Cô cho biết đã nhận được nhiều phản ứng tiêu cực về lựa chọn của mình, với những người chỉ trích coi đây là biểu hiện của sự cô đơn bệnh hoạn hoặc tách biệt khỏi thực tại.

Ngay cả gia đình cô ban đầu cũng phản đối mối quan hệ này, lo lắng về sức khỏe tinh thần và tương lai của con gái. Tuy nhiên, theo thời gian, cha mẹ Noguchi đã dần chấp nhận và thậm chí tham dự lễ cưới, thể hiện sự ủng hộ dù có thể vẫn còn e ngại.

Các chuyên gia tâm lý và công nghệ đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng "loạn thần AI" (AI psychosis), trong đó người dùng hình thành ảo tưởng hoặc sự gắn bó ám ảnh với chatbot.

Họ lo ngại rằng mối quan hệ quá sâu sắc với AI có thể làm suy yếu khả năng kết nối với con người thực và dẫn đến sự cô lập xã hội. Khi công nghệ AI ngày càng tinh vi và có khả năng cá nhân hóa cao, ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và đối tác cảm xúc trở nên mờ nhạt, đặt ra những câu hỏi triết học, tâm lý và đạo đức mà xã hội chưa có câu trả lời rõ ràng.