Từ hôm nay, ngân hàng khóa giao dịch thẻ trong trường hợp sau

Theo Thông tư 45 sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, việc sử dụng thẻ ngân hàng để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử chỉ được phép khi đã hoàn tất đối chiếu, xác thực giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học.

Quy định này áp dụng đối với khách hàng cá nhân là chủ thẻ và đối với khách hàng tổ chức là người đại diện hợp pháp. Riêng với khách hàng tổ chức, chủ thẻ phụ chỉ được thực hiện giao dịch thẻ điện tử khi tổ chức đã hoàn thành việc xác thực theo quy định, đồng thời đăng ký với tổ chức phát hành thẻ và được cho phép sử dụng thẻ bằng phương tiện điện tử.

Thông tư 45 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/1/2026. Theo đó, các khách hàng chưa hoàn tất việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ, hoặc của người đại diện hợp pháp và chủ thẻ phụ được ủy quyền trước thời điểm này, sẽ bị tạm dừng các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử.

Trước đó, theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 25/2025/TT-NHNN, kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử (Internet Banking) đối với tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

Thông tư số 45/2025/TT-NHNN cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng khác về thẻ. Về trình tự, thủ tục phát hành thẻ, Thông tư bổ sung yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân, người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức, trong đó bổ sung thêm một số trường hợp loại trừ đối với khách hàng tổ chức; và bổ sung việc kiểm tra, đảm bảo thông tin về số điện thoại của chủ thẻ (đối với khách hàng cá nhân), người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức) là chính chủ đối với trường hợp khách hàng đăng ký giao dịch trên phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.

Liên quan tới quy định cụ thể về hạn mức giao dịch đối với thẻ tín dụng, đối với thẻ tín dụng thì tổng hạn mức rút tiền mặt đối với chủ thẻ tính theo BIN của thẻ tín dụng tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong 1 tháng.

Thu Thủy