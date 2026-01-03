282 chủ xe vi phạm trong 2 ngày đầu năm 2026 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong 2 ngày đầu năm 2026, hệ thống camera AI tại Hà Nội đã tự động ghi nhận gần 200 lượt xe máy vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) thí điểm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng vi phạm giao thông có dấu hiệu tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, trong ngày 2/1/2026, hệ thống đã phát hiện 127 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, tăng gấp đôi so với con số 61 trường hợp ghi nhận trong ngày đầu năm mới (1/1).

Bên cạnh đó, hành vi không đội mũ bảo hiểm cũng diễn ra phổ biến với tổng cộng 86 trường hợp bị ghi hình trong hai ngày (48 lượt ngày 1/1 và 38 lượt ngày 2/1). Đáng chú ý, tại khu vực đường Lê Văn Lương và các điểm kiểm soát đi ngược chiều, camera AI không ghi nhận trường hợp vi phạm nào về làn đường, cho thấy sự chuyển biến tích cực ở các lỗi vi phạm này.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20), lưu lượng phương tiện cũng tăng dần từ 10.547 lượt (ngày 1/1) lên 12.601 lượt (ngày 2/1). Qua phân tích hình ảnh, AI đã chỉ ra tổng cộng 12 tài xế không thắt dây đai an toàn khi vận hành xe ở tốc độ cao.

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông làm 59 người chết, 97. người bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn trong những ngày cao điểm sau Tết Dương lịch.

Danh sách phạt nguội mới nhất:

Danh sách phạt nguội ngày 2/1/2026

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Cách nộp phạt nguội online

Người dân truy cập vào Cổng DVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, chọn chức năng [Thanh toán trực tuyến], sau đó chọn [Tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông], hệ thống sẽ hiển thị giao diện tra cứu quyết định xử phạt. Tiếp đó, người dân nhập các thông tin trên biên bản xử phạt, gồm các thông tin bắt buộc (Số biên bản; Họ tên người vi phạm; Đơn vị lập biên bản xử phạt: Tỉnh/Thành phố, đơn vị CSGT; Ngày vi phạm; Mã bảo mật).

Sau khi cập nhật các thông tin, thực hiện [Tra cứu] quyết định xử phạt. Khi đó, sẽ xảy ra một số trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Nếu cơ quan công an chưa ra quyết định xử phạt, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Chưa có quyết định xử phạt";

- Trường hợp 2: Nếu quyết định xử phạt đã được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Quyết định xử phạt đã được thanh toán";

- Trường hợp 3: Nếu đã có quyết định xử phạt và chưa được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết gồm (Số quyết định; Ngày ra quyết định; Hành vi vi phạm; Số tiền phạt).

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, người dân bấm chọn [Thanh toán].