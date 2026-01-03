Chính thức từ hôm nay, hàng triệu người lao động sẽ không được cấp sổ BHXH giấy?

Cụ thể, theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, số 41/2024/QH15, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được cấp thành 2 bản: bản điện tử và bản giấy. Sổ BHXH được cấp bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều luật này còn quy định, chậm nhất ngày 1/1/2026, thực hiện cấp sổ BHXH bằng bản điện tử; sổ BHXH bằng bản giấy được cấp khi người tham gia bảo hiểm xã hội yêu cầu.

Như vậy, từ ngày 1/1/2026, tất cả người lao động sẽ được cấp sổ bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử; sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy được cấp khi người tham gia bảo hiểm xã hội yêu cầu.

Người dân có thể sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử thay thế hoàn toàn sổ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, bởi sổ điện tử và sổ giấy có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành ngang nhau theo quy định của pháp luật.

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử sẽ bao gồm những thông tin gì?

Do được số hóa từ Sổ bảo hiểm bản giấy nên Sổ bảo hiểm bản điện tử cũng chứa đựng đầy đủ các thông tin liên quan tới người lao động cũng như quá trình đóng - hưởng BHXH của người lao động gồm:

- Họ và tên người lao động.

- Số sổ BHXH.

- Ngày, tháng, năm sinh người lao động.

- Giới tính.

- Quốc tịch.

- Số giấy tờ tùy thân (CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu) của người lao động.

- Thông tin về các chế độ BHXH mà người lao động đã hưởng.

- Thông tin quá trình đóng bảo hiểm, từng giai đoạn đóng và chi tiết mức lương đóng bảo hiểm trong từng giai đoạn.

Làm thế nào để tra cứu mã số BHXH?

Theo Điều 2 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, mã số BHXH có thể tra cứu được trên sổ BHXH, trên thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc tra cứu online. Theo đó:

Tại sổ BHXH: Người lao động có thể tra cứu mã số được in ngay dưới tên người lao động tại bìa sổ BHXH.

Tại thẻ BHYT: Trường hợp người lao động đang dùng thẻ BHYT mẫu cũ cấp trước 01/4/2021: Mã số là 10 số cuối ô thứ 4 trên thẻ BHYT.

Trường hợp người lao động đang dùng thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021: Mã số là 10 ký tự thể hiện mã số thẻ BHYT.

Tra cứu online trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Bước 1: Truy cập: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Bước 2: Nhập thông tin cá nhân.

Bắt buộc phải nhập họ tên, tỉnh thành phố theo hộ khẩu thường trú và nhập thêm ít nhất một trong các trường:

+ Mã số BHXH.

+ Ngày sinh.

+ Số CMND.

Bước 3: Bấm tra cứu.

Tra cứu số BHXH trên ứng dụng VssID

Người lao động có thể sử dụng cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của mình thông qua tài khoản VssID của bạn bè hoặc người thân với các thao tác đơn giản.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

Bước 2: Chọn Tra cứu.

Bước 3: Chọn Tra cứu mã số BHXH.

Bước 4: Nhập thông tin.

Bước 5: Xem mã số bảo hiểm xã hội.