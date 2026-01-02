Công an cảnh báo 9 kiểu tin nhắn Zalo: người dân nhận được phải "báo xấu" ngay kẻo mất sạch

Các hình thức lừa đảo qua tin nhắn Zalo đang gia tăng nhanh chóng và ngày càng tinh vi. Nhiều người mất tiền, mất tài khoản chỉ vì mở những tin nhắn tưởng chừng vô hại. Các thủ đoạn lừa đảo qua Zalo ngày càng đa dạng, tinh vi khiến người dùng mất cảnh giá. Chỉ một lần bấm vào đường link lạ, kẻ gian có thể chiếm quyền, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Theo công an tỉnh Bắc Ninh, dưới đây là 9 dạng tin nhắn lừa đảo phổ biến trên Zalo mà người dùng cần đặc biệt cảnh giác để tự bảo vệ mình!

Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Cụ thể, các dạng tin nhắn lừa đảo được các đối tượng lừa đảo sử dụng như sau:

1. Link rút gọn đáng ngờ

Kẻ gian gửi link rút gọn (như bit.ly hoặc goo.gl) kèm lời mời "nhận quà tặng" hoặc "xem ảnh hot". Khi click, bạn bị dẫn đến trang giả mạo Zalo hoặc ngân hàng, yêu cầu nhập mật khẩu, OTP để đánh cắp tài khoản. Nhiều nạn nhân mất quyền kiểm soát Zalo ngay lập tức, kẻ lừa dùng tài khoản đó vay tiền bạn bè.

2. Yêu cầu mã OTP

Tin nhắn giả danh Zalo hoặc bạn bè: "Hệ thống gửi nhầm mã OTP, gửi giúp mình nhé!" hoặc "Xác thực tài khoản để tránh khóa". Cung cấp mã là trao quyền hack tài khoản cho hacker. Thủ đoạn này phổ biến vì Zalo gửi OTP tự động khi chúng thử đăng nhập số điện thoại của bạn.

3. Giả mạo ngân hàng

Nhận thông báo "Tài khoản bất thường, xác minh ngay" kèm link hoặc hình ảnh sao kê giả từ "ngân hàng". Click vào dẫn đến trang lừa đảo lấy thông tin thẻ, OTP, dẫn đến rút sạch tiền. Công an Khánh Hòa ghi nhận nhiều vụ mất hàng trăm triệu chỉ sau vài phút.

4. Email, MXH giả mạo

Tin kiểu "Bạn nhận email quan trọng từ Facebook/Gmail, kiểm tra ngay" với link độc hại. Mở ra yêu cầu đăng nhập, đánh cắp toàn bộ hệ thống tài khoản liên kết. Đây là cách lan truyền mã độc, từ Zalo sang ngân hàng dễ dàng.

5. Mời làm nhiệm vụ kiếm tiền

"Nhiệm vụ dễ, lương cao: Like/share nhận 500k" hoặc "Làm cộng tác viên Zalo, nạp 200k nhận 2 triệu". Sau khoản thưởng nhỏ ban đầu, yêu cầu nạp thêm rồi biến mất. Thủ đoạn này được cảnh báo là chiêu mới hot 2025, nhắm vào người trẻ thất nghiệp.

6. Mạo danh khách hàng

Giả làm "khách quen" gửi tin "Đơn hàng của bạn có vấn đề, xác nhận Zalo nhé" kèm link hoặc file. Dành cho người bán online, dẫn đến mất tài khoản Shopee/Lazada. Shipper giả xin Zalo để gửi ảnh đơn hàng, rồi video call lừa chuyển tiền.

7. Đòi nợ, vay tiền khẩn

Từ tài khoản "bạn bè" bị hack: "Anh/chị ơi, cho vay gấp 5 triệu, chuyển ngay nhé!". Kèm lý do khẩn cấp như tai nạn. Thủ đoạn cổ điển nhưng hiệu quả cao vì lợi dụng lòng tin người thân.

8. Giả danh công an, cơ quan nhà nước

Video call Zalo với hình ảnh deepfake "Công an đây, tài khoản bạn liên quan vụ án, cung cấp OTP để kiểm tra". Yêu cầu cài app độc hại hoặc chuyển tiền "bảo lãnh". Công an Tây Ninh cảnh báo Zalo tạo cảm giác tin cậy nên dễ mắc bẫy.

9. Mời vay online, cầm đồ tài khoản

"Vay nhanh không thế chấp, chỉ cần cầm Zalo/FB" hoặc "Cập nhật KYC để vay 50 triệu". Cung cấp tài khoản là mất vĩnh viễn, bị dùng lừa đảo tiếp. Lãi suất cắt cổ, rủi ro pháp lý cao theo Thanh Niên.

Cách phòng tránh hiệu quả

Không bao giờ click link lạ, cung cấp OTP hay quét QR từ người không quen. Kiểm tra thiết bị đăng nhập Zalo thường xuyên, bật xác thực 2 lớp. Gặp tin nghi vấn, báo xấu ngay và liên hệ Zalo support. Nếu mất tiền, giữ chứng cứ báo công an địa phương. Chỉ cần 1 phút cảnh giác, bạn tránh được hàng trăm triệu thiệt hại.

Tổng hợp﻿