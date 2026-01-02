Xôn xao chiêu trò "lách luật" săn vé VIP concert OPPO - Sơn Tùng M-TP chỉ với giá 1,6 triệu đồng

Sự kiện ra mắt dòng sản phẩm OPPO Reno15 Series kết hợp cùng đại nhạc hội "Mưa Sao Băng" với sự góp mặt của đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP đang là tâm điểm chú ý của giới công nghệ lẫn giải trí. Dự kiến, sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 10/1/2026.

Nhãn hàng này đã tung ra chương trình tặng vé VIP tham dự concert cho khách hàng đặt mua sản phẩm mới. Tuy nhiên, thay vì tạo nên một làn sóng ủng hộ thương mại lành mạnh, một bộ phận người hâm mộ, cộng đồng trong các hội nhóm đang gây tranh cãi dữ dội khi rỉ tai nhau những "bí kíp" lợi dụng chính sách đổi trả để trục lợi vé sự kiện.

Concert Mưa Sao Băng với sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP chính là tâm điểm của nhiều khán giả yêu nhạc những ngày đầu năm 2026

Theo đó, có nhiều thông tin từ các hội nhóm kín trên Zalo và các bài đăng công khai trên mạng xã hội Threads cho thấy một kịch bản được tính toán chi tiết nhằm "lách luật" chính sách bán hàng. Cụ thể, thay vì bỏ tiền ra mua và sở hữu điện thoại để ủng hộ thần tượng lẫn nhà tài trợ, nhiều người hâm mộ đã chọn cách mua máy chỉ để lấy mã vé VIP, sau đó tiến hành trả lại sản phẩm trong thời gian quy định của nhà bán lẻ.

Theo tính toán được chia sẻ công khai trong các hội nhóm này, với chính sách thu phí đổi trả khoảng 20% trong tháng đầu tiên của các chuỗi bán lẻ lớn, người mua chỉ mất khoảng 1,6 triệu đồng (cho sản phẩm giá 8 triệu) để có được tấm vé VIP. Số tiền này được xem là "chi phí" rẻ hơn nhiều so với giá trị thực tế của tấm vé VIP concert này.

Nhiều người truyền tai nhau việc săn vé rẻ bằng lỗ hổng trong chính sách mở bán vé concert Mưa Sao Băng của Sơn Tùng M-TP

Hành động trên ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng, bởi bản chất đây là việc lợi dụng kẽ hở trong chính sách hậu mãi để trục lợi cá nhân. Đối với nhà bán lẻ và nhãn hàng, đây là một "cú lừa" về mặt doanh số. Những chiếc điện thoại sau khi bóc seal, kích hoạt và trả lại sẽ ngay lập tức trở thành hàng đã qua sử dụng (máy cũ), gây thiệt hại trực tiếp về giá trị hàng hóa và chi phí vận hành, trong khi doanh thu thực tế thu về chỉ là con số phí phạt ít ỏi.

Ngoài ra, chiêu trò này còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của những khách hàng chân chính. Việc một lượng lớn máy bị "đặt gạch" bởi những đơn hàng ảo sẽ khiến những người có nhu cầu mua máy thực sự mất đi cơ hội sở hữu sản phẩm kèm ưu đãi. Hành vi này đi ngược lại hoàn toàn với tôn chỉ "văn minh, lịch sự" mà cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP là các Sky xây dựng. Việc fandom tự hào khoe khoang về sự ủng hộ nhưng lại dùng chiêu trò để gây thiệt hại cho nhà tài trợ sẽ tạo ra tiền lệ xấu, khiến các thương hiệu lớn phải dè chừng khi cân nhắc các hợp đồng hợp tác thương mại với nghệ sĩ trong tương lai.

Trước làn sóng "bom hàng" có tổ chức này, nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức và các nhà bán lẻ cần có biện pháp mạnh tay hơn để siết chặt quy định. Các giải pháp có thể bao gồm việc hủy hiệu lực vé đối với các đơn hàng trả lại, hoặc quy định vé chỉ có giá trị khi sản phẩm không bị hoàn trả trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu không có những động thái quyết liệt, sự kiện concert "Mưa Sao Băng" có nguy cơ trở thành một bài học đắt giá về việc quản trị rủi ro khủng hoảng truyền thông xuất phát từ chính cộng đồng người hâm mộ.

Hiện tại OPPO chưa có thông tin phát ngôn chính thức hay phản hồi về vấn đề này.