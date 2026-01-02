Điện thoại của Sơn Tùng M-TP giờ cũng có bản "Pro Max": Thiết kế đẹp, camera 200 "chấm"

OPPO vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Reno với màn ra mắt toàn cầu của bộ đôi OPPO Reno15 Pro Max và OPPO Reno15 Pro. Đây được xem là thế hệ Reno nâng cấp mạnh về chất lượng hiển thị, phần cứng camera tiệm cận flagship, hiệu năng đến từ chip MediaTek mới cùng dung lượng pin lớn, hướng tới phân khúc cận cao cấp.

OPPO Reno15 Pro Max được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,78 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Trong khi đó, Reno15 Pro có thiết kế gọn gàng hơn với màn hình AMOLED 6,32 inch, vẫn giữ nguyên tần số quét 120 Hz. Cả hai thiết bị đều chạy giao diện ColorOS 16 trên nền Android 16 và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69.

Về hiệu năng, cả Reno15 Pro Max và Reno15 Pro đều sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 8450, đi kèm 12 GB RAM LPDDR5x. Phiên bản Pro Max chỉ có một cấu hình duy nhất với bộ nhớ trong 512 GB, trong khi Reno15 Pro cung cấp dung lượng 256 GB. Cả hai đều sử dụng chuẩn lưu trữ UFS 3.1.

Điểm nhấn lớn nhất của dòng sản phẩm này nằm ở hệ thống camera. Cả hai máy đều sở hữu camera chính độ phân giải 200 MP, hỗ trợ lấy nét tự động và chống rung quang học OIS. Bên cạnh đó là camera tele tiềm vọng 50 MP với OIS, zoom quang 3,5x và camera góc siêu rộng 50 MP có lấy nét tự động. Ở mặt trước, OPPO trang bị camera selfie 50 MP cho cả hai model, hỗ trợ lấy nét tự động.

Về pin, Reno15 Pro Max có dung lượng 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 50 W. Reno 15 Pro sử dụng pin 6.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W. Các kết nối trên máy bao gồm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, cổng USB Type-C, hỗ trợ hai SIM và cảm biến vân tay dưới màn hình.

Theo OPPO, Reno15 Pro Max và Reno15 Pro thực chất là các phiên bản đổi tên từ Reno 15 Pro và Reno15 tại thị trường Trung Quốc, được điều chỉnh để phân phối toàn cầu.

Về giá bán, OPPO Reno15 Pro Max có giá tại Đài Loan là 24.990 TWD, tương đương khoảng 20,9 triệu đồng cho cấu hình 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong. Máy có hai tùy chọn màu Twilight Gold và Desert Brown. Trong khi đó, Reno15 Pro được bán với giá 20.990 TWD, khoảng 17,5 triệu đồng cho bản 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, với các màu Aurora Blue và Desert Blue. Hiện cả hai model đã được bán tại Đài Loan và dự kiến sẽ sớm mở rộng sang các thị trường khác, nhiều khả năng bao gồm cả Việt Nam.

Được biết trong thời gian tới, OPPO sẽ sớm giới thiệu dòng sản phẩm Reno15 series tại Việt Nam với nhiều phiên bản cùng mức giá cạnh tranh, sẽ có ca sỹ Sơn Tùng M-TP làm đại sứ thương hiệu.