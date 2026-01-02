Tết trong kỷ nguyên công nghệ: Khi AI tái hiện Tết mới với trọn vẹn ý xưa

Đón Tết hiện đại, vẹn ý vị xưa

Tết không chỉ là khoảng thời gian đoàn viên của các gia đình mà còn là cơ hội tuyệt vời để thế hệ trẻ khám phá những nét đẹp văn hoá, truyền thống đã được gìn giữ suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên, khoảng cách thời gian cũng như nhịp sống hiện đại hối hả có thể khiến việc thấu hiểu phong tục Tết xưa trở nên khó khăn hơn với người trẻ. Những bước tiến công nghệ mới như AI được kỳ vọng trở thành "chìa khoá" tái hiện sống động không khí Tết xưa, thông qua các mô hình ngôn ngữ, hình ảnh, video vượt trội của mình.

Các công cụ AI như Gemini hay Nano Banana cũng giúp người trẻ khá nhiều trong việc gợi ý địa điểm chụp ảnh, cách tạo dáng và concept

Vai trò của công nghệ trong việc làm sống dậy phong vị Tết xưa được thể hiện rõ nét qua các video với thông điệp "Tết mới. Vẹn ý xưa" đang gây sốt mạng xã hội. Theo chân một gia đình trong hành trình giải đáp các thắc mắc của cậu con trai về Tết cổ truyền, video đã cho thấy tính ứng dụng vượt trội của AI trong việc tiếp nối truyền thống theo cách sáng tạo và cá nhân nhất.

Sử dụng Gemini Live trên thiết bị Samsung Galaxy để tìm hiểu về phong tục múa lân ngày Tết cũng như khám phá cách làm đầu lân từ những dụng cụ có sẵn

Chẳng hạn, khi thấy bức hình múa lân trong album cũ của gia đình, cậu con trai đã bày tỏ mong muốn được trải nghiệm hoạt động này trong Tết. Ngay lập tức, người bố đã bật Gemini Live trên điện thoại và yêu cầu trợ lý AI này hướng dẫn cách làm đầu lân từ những vật dụng có sẵn trong nhà. Phần trang trí và tô màu cho đầu lân cũng trở nên dễ dàng với sự giúp sức của công cụ chỉnh sửa hình ảnh Nano Banana. Quan trọng hơn hết là trải nghiệm cả gia đình cùng quây quần bên nhau, tạo nên những món đồ mang đậm không khí Tết và trải nghiệm nét đẹp Tết xưa ngay trong thời hiện đại. Đây chính là ý nghĩa đích thực của Tết, nơi văn hoá cổ truyền được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Những lời chúc Tết chạm đến trái tim

Bên cạnh lời nói hay các món quà quen thuộc, với sự giúp sức của công nghệ, người Việt có thêm nhiều cách sáng tạo và ý nghĩa hơn để gửi trao lời chúc Tết trong dịp đầu xuân mới. Đó có thể là câu chuyện về không khí chuẩn bị mâm cỗ Tất niên, về lễ hội chọi trâu trước đình làng, về đêm giao thừa thức trông bánh chưng… được bố mẹ dành tặng con cái thông qua album ảnh gia đình và lời kể súc tích của Gemini Live. Khả năng giao tiếp mượt mà bằng tiếng Việt cũng như lượng thông tin khổng lồ của các mô hình ngôn ngữ lớn là cánh tay đắc lực trong việc giúp các thế hệ tương lai thấu hiểu hơn về nếp sống, bối cảnh cũng như không khí Tết trong quá khứ.

Với sự giúp sức của công nghệ, người Việt có thêm nhiều cách sáng tạo để chúc Tết cũng như gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến người thân yêu

Với những thế hệ đi trước, còn lời chúc Tết nào ý nghĩa hơn khi một khoảnh khắc đáng nhớ "sống dậy" trên màn hình nhờ các công cụ video mạnh mẽ như Gemini VEO3. Bằng việc cung cấp một bức ảnh cùng câu lệnh yêu cầu tạo video từ ảnh, VEO3 có thể tái hiện lại mâm cơm ngày Tết từ cách đây hàng chục năm, với đủ mặt tất cả thành viên gia đình. Công cụ này cũng có thể tái hiện hình ảnh thời niên thiếu và nhiều kỷ niệm mà thế hệ ông bà luôn ghi khắc trong tim.

Dù thời gian có chảy trôi không ngừng, giá trị tuyệt vời nhất của Tết vẫn nằm ở sự sum vầy và sẻ chia trọn vẹn giữa các thế hệ. Công nghệ cho phép người trẻ tham gia vào việc chuẩn bị những món ăn cổ truyền, cùng trang trí mai đào hay bày biện mứt Tết… cùng với các thế hệ đi trước, để Tết thực sự là khoảnh khắc gắn kết, lan tỏa yêu thương của cả gia đình.