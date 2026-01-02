Thông báo quan trọng tới người dân đang sử dụng hộ chiếu

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là mở rộng các trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

Đây được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, phù hợp với yêu cầu quản lý xã hội trong tình hình mới, đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân.

Bổ sung các trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu từ 01/7/2026

Kể từ ngày 01/7/2026, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực với nhiều điều chỉnh quan trọng. Đáng chú ý, pháp luật bổ sung thêm 03 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, những quy định mới này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn quản lý, nhằm khắc phục các bất cập phát sinh trong thời gian qua.

Theo đó, 03 trường hợp trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu từ 1/7/2026 người dân cần lưu ý gồm:

– Hủy hộ chiếu cũ còn thời hạn khi người dân đã được cấp hộ chiếu mới cùng loại, nhằm tránh việc sử dụng đồng thời hai hộ chiếu;

– Thu hồi hộ chiếu có thông tin nhân thân không chính xác như họ tên, ngày sinh, nơi sinh so với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính thống nhất của giấy tờ xuất nhập cảnh;

– Hủy hộ chiếu của người đang bị truy nã, phục vụ công tác điều tra, xét xử và thi hành án, đồng thời ngăn chặn nguy cơ bỏ trốn ra nước ngoài.

Bên cạnh những điểm mới nêu trên, các quy định về thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã được pháp luật quy định từ trước vẫn tiếp tục được áp dụng.

Cụ thể, theo Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, hộ chiếu sẽ bị thu hồi hoặc hủy trong các trường hợp:

– Hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất;

– Hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

– Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng;

– Hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

Ngoài ra, pháp luật cũng bổ sung quy định xử lý đối với hộ chiếu đã cấp nhưng người dân không đến nhận. Theo khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, nếu sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả mà người dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cơ quan cấp hộ chiếu sẽ thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

Những lưu ý giúp người dân bảo vệ quyền lợi khi sử dụng hộ chiếu

Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, tránh những rắc rối pháp lý không đáng có và bảo đảm thuận tiện trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh sau ngày 01/7/2026, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra thông tin ngay khi nhận hộ chiếu. Theo đó, người dân cần đối chiếu đầy đủ các thông tin cá nhân trên hộ chiếu với Căn cước công dân. Trường hợp phát hiện sai sót, cần thông báo ngay cho cơ quan cấp hộ chiếu để được điều chỉnh kịp thời, tránh phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, người dân cần quản lý hộ chiếu một cách chặt chẽ và cẩn trọng. Việc cho mượn, cầm cố, sửa chữa hoặc sử dụng hộ chiếu vào các mục đích vi phạm pháp luật đều bị nghiêm cấm. Khi không may làm mất hộ chiếu, người dân cần thực hiện thủ tục báo mất ngay để cơ quan chức năng kịp thời hủy giá trị sử dụng trên hệ thống, qua đó ngăn ngừa nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng.

Ngoài ra, người dân cần chủ động cập nhật các quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là mốc thời gian 01/7/2026 để thực hiện đúng các thủ tục cấp đổi hộ chiếu theo quy định. Khi đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ dù vẫn còn thời hạn cũng sẽ không còn giá trị sử dụng để thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh.

Đồng thời, người dân cần nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo quy định. Trường hợp đang liên quan đến các vụ việc dân sự, hình sự hoặc có quyết định truy nã, hộ chiếu sẽ bị hủy trực tiếp trên hệ thống điện tử mà không cần thu hồi bản giấy. Do đó, người dân cần bảo đảm đã thực hiện đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án cũng như các nghĩa vụ thuế, dân sự trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc bổ sung các quy định nêu trên không nhằm gây khó khăn cho người dân mà để phù hợp hơn với thực tiễn quản lý, bảo đảm mọi thông tin trên hộ chiếu trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu căn cước công dân.