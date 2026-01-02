OneU bắt tay cùng Lotusmiles mang lại những ưu đãi “khủng" cho khách hàng

Đổi điểm ăn chơi, lấy dặm bay vi vu

Ngày 24/12/2025, OneU - nền tảng phong cách sống thuộc hệ sinh thái Techcombank – One Mount "bắt tay" Lotusmiles - Chương trình khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines, mở ra trải nghiệm mới khi "hành trình sống" và "hành trình bay" lần đầu được kết nối trên cùng một hệ sinh thái.

Đại diện lãnh đạo OneU và Lotusmiles thực hiện nghi lễ ký kết hợp tác liên kết điểm thưởng.

Cụ thể, khách hàng sở hữu U-Point trên ứng dụng OneU thông qua việc tích lũy từ chi tiêu thẻ đối với các hoạt động tiêu dùng thường ngày như ẩm thực, mua sắm có thể quy đổi sang dặm bay để có cơ hội trải nghiệm những đặc quyền đẳng cấp như đổi vé thưởng, nâng hạng ghế, hành lý miễn cước và sử dụng phòng chờ thương gia của Vietnam Airlines.

Ở chiều ngược lại, hội viên có thể chuyển đổi dặm bay Lotusmiles sang U-Point thông qua website Vietnam Airlines hoặc ứng dụng Lotusmiles. Số điểm này cho phép người dùng tiếp cận và sử dụng đa dạng các tiện ích trong hệ sinh thái phong cách sống, bao gồm ăn uống, giải trí và mua sắm của OneU.

Săn vé Thái Lan, nhận ưu đãi "kép"

Để khuấy động không khí du lịch cuối năm, chương trình "Đổi U-Point săn vé bay Thái Lan" chính thức lên sóng từ 25/12/2025 đến 28/02/2026, mang đến cơ hội vi vu hấp dẫn cho người dùng OneU.

OneU và Lotusmiles phối hợp triển khai chương trình "Đổi U-Point săn vé bay Thái Lan" với nhiều phần quà hấp dẫn.

Cách tham gia cực kỳ đơn giản: chỉ cần đổi U-Point sang 500 dặm bay Lotusmiles, người dùng sẽ nhận ngay 01 lượt quay may mắn với loạt giải thưởng hấp dẫn như vé khứ hồi Việt Nam – Thái Lan, vé khứ hồi các chặng nội địa cùng hàng nghìn dặm thưởng giá trị.

Chưa dừng lại ở đó, OneU còn tung thêm ưu đãi "kép" dành cho hội viên tích cực. Khi thực hiện quy đổi U-Point sang dặm Lotusmiles với giá trị tối thiểu 5.000 dặm trong tháng, người dùng sẽ được tặng thêm ngay 10% dặm thưởng.

Đại diện hai bên chia sẻ, sự hợp tác này không chỉ là câu chuyện đổi điểm, mà còn là cách OneU và Lotusmiles biến mỗi điểm thưởng thành trải nghiệm sống trọn vẹn, nối liền hành trình bay với đời sống hằng ngày của người dùng.

Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy mở app OneU để liên kết tài khoản và bắt đầu hành trình săn vé đi Thái ngay hôm nay!

Về OneU: OneU là nền tảng phong cách sống thuộc hệ sinh thái Techcombank - One Mount Group, giúp kết nối điểm thưởng với các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Thông qua OneU, người dùng có thể sử dụng điểm U-Point để tiếp cận ưu đãi trong nhiều lĩnh vực như ăn uống, mua sắm, giải trí và di chuyển với mạng lưới đối tác đa dạng trên toàn quốc.

Về Bông Sen Vàng (Lotusmiles): Lotusmiles là chương trình khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines. Hội viên có thể tích lũy dặm bay để quy đổi thành vé thưởng, nâng hạng ghế, quà tặng và tận hưởng nhiều đặc quyền trong hệ sinh thái đối tác của chương trình.