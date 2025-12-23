Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết

Trong thông báo cập nhật mới đây, Zalo cho biết, nền tảng đã đổi tên “Cloud của tôi” thành “My Documents”. Đây là tính năng phổ biến của Zalo, với hình thức giống như một cuộc trò chuyện của riêng người dùng, giúp lưu trữ hình ảnh, tài liệu quan trọng trên ứng dụng. Zalo cũng cho phép người dùng truy cập lại các tài liệu đã được lưu trữ khi đăng nhập trên thiết bị máy tính hay điện thoại mới.

Zalo gợi ý, để truy cập nhanh, người dùng có thể chọn “Ghim My Documents” để truy cập nhanh bất kỳ khi nào cần.

Cũng tại thông báo này, Zalo thông tin, ứng dụng đã bổ sung tính năng “Phân loại ảnh thông minh bằng AI” trong “My Documents”.

Để sử dụng tính năng này, ở thanh công cụ phía trên màn hình, người dùng chọn “Ảnh”. Sau khi cửa sổ mở ra, người dùng có thể thấy phần “Phân loại tự động”. Tại đây, những hình ảnh được lưu trong My Documents có cùng một chủ đề (như con người, thú cưng, giấy tờ, hóa đơn, mã QR, ảnh chụp màn hình…) sẽ được phân loại vào các tệp khác nhau.

Đồng thời, ở phía dưới phần “Phân loại tự động”, người dùng vẫn có thể xem lại những ảnh đã được lưu trong “My Documents” được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Còn trong thông báo cập nhật trước đó, Zalo cho biết, ứng dụng sẽ triển khai hoạt động tổng kết năm dành cho người dùng trong tháng 12. Theo đó, hoạt động thường niên “Nhìn lại một năm” sẽ trở lại trong tháng 12 với chủ đề “Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo”.

Hoạt động nhằm giúp người dùng nhìn lại quá trình sử dụng nền tảng trong năm 2025 thông qua các dữ liệu và dấu ấn cá nhân.

Thông qua hoạt động này, người dùng có thể xem lại một số thông tin tổng hợp như thời gian sử dụng, các khoảnh khắc đã chia sẻ, vòng tròn kết nối và mức độ tương tác trong năm.

Hoạt động dự kiến được triển khai vào cuối tháng 12, người dùng có thể theo dõi thông báo trên mục Nhật ký hoặc các kênh thông tin chính thức của Zalo.