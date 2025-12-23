“Cân” đẹp áp lực cuối năm với bộ đôi điện thoại gập của Samsung

Cuối năm luôn được ví von như một cuộc chạy đua với công việc bộn bề, những cuộc họp liên tục, tiệc tùng tất niên lẫn việc tận hưởng không khí lễ hội. Ranh giới giữa "chơi" và "làm" gần như không còn nữa. Việc lên bar chạy deadline hay chốt hợp đồng trên đường di chuyển ra concert cũng không còn mấy lạ lẫm.

Thiết kế siêu mỏng gọn tương đương điện thoại thanh của Galaxy Z Fold7 cho phép người dùng thoải mái chụp ảnh, tận hưởng lễ hội

Đây là lúc những chiếc điện thoại Galaxy Z Fold7 với AI thông minh, camera 200MP và màn hình lớn phát huy khả năng đa nhiệm mạnh mẽ. Khi xuống phố tận hưởng không khí Giáng Sinh và năm mới cùng bạn bè, thiết kế siêu mỏng nhẹ tương đương điện thoại thanh của Galaxy Z Fold7 mang đến sự thoải mái, dễ quay chụp video sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Khi công việc bất ngờ ập đến, chỉ việc mở điện thoại là người dùng đã có ngay một màn hình 8 inch để thoải mái xem báo cáo, gửi email, sửa file thuyết trình… Hiệu năng chuẩn Ultra với chip Snapdragon® 8 Elite 3nm for Galaxy và thời lượng pin lên đến 78 giờ sẽ giúp tín đồ công việc thoải mái cân mọi deadline.

Khi mở Galaxy Z Fold7 ra, một màn hình 8 inch hỗ trợ đa nhiệm tối đa sẽ trợ thành trợ thủ để cùng người dùng chinh phục mọi deadline

Với người trẻ muốn tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội, ghi lại các khoảnh khắc lung linh nhất của năm mà không cần mang theo quá nhiều trang thiết bị thì Galaxy Z Flip7 là lựa chọn không thể bỏ qua. Trải nghiệm FlexCam động đáo, tận dụng chính phom dáng gập để đặt điện thoại trên mọi mặt phẳng mà không cần đến tripod chính là lợi thế của dòng điện thoại này. Ở chế độ FlexCam, điện thoại cũng có chế độ Auto Zoom, tự động thu phóng để bạn luôn là tâm điểm trong mọi khung hình. Tín đồ selfie cũng sẽ "đổ" ngay dòng điện thoại này khi có thể áp Bộ lọc cá nhân hoá ngay trên màn hình FlexWindow và selfie với thần thái và làn da tự nhiên. Thiết kế vừa tay, gọn túi cùng màn hình FlexWindow vô cực trở thành điểm nhấn khiến những buổi xuống phố cuối năm thêm slay.

FlexCam trên Galaxy Z Flip7 là bí quyết để hội linh hoạt có được những góc chụp không đụng hàng và luôn rạng rỡ trong mọi khung hình

Khác với bất kỳ dòng điện thoại nào khác, Galaxy AI là "chìa khoá" mang lại trải nghiệm sống tiện ích, thông minh cho người dùng trong từng lần gập mở Galaxy Z Fold7 hay Galaxy Z Flip7. Với Gemini Live, việc lựa chọn điểm check in đậm chất lễ hội, tư vấn trang phục hay góc chụp, biểu cảm trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Để xoá dòng người bất tận trên phố hay lọc tiếng ồn trong đêm countdown, các tính năng Generative Edit và Audio Eraser luôn sẵn sàng ngay trên điện thoại.

Bộ đôi smartphone gập của Samsung là nhân tố không thể thiếu để tận hưởng một mùa lễ hội cuối năm không áp lực và trọn vẹn niềm vui. Với những thiết bị linh hoạt và mạnh mẽ này trong tay, bạn sẽ tự tin tận hưởng trọn vẹn từng phút giây cuối năm mà không ngại deadline hay công việc ngắt quãng cuộc vui.