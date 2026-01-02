Phát hiện một căn nhà có 26.000 chiếc điện thoại phát sáng chạy: Cảnh sát tiết lộ bí mật động trời về 32 tỷ đồng

Cảnh sát tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã phanh phui một vụ việc liên quan đến hoạt động gian lận trong lĩnh vực livestream bán hàng. Qua quá trình theo dõi kéo dài, lực lượng chức năng phát hiện một căn nhà tưởng chừng bình thường nhưng bên trong lại vận hành tới 26.000 chiếc điện thoại thông minh, hoạt động liên tục 24/7 với mục đích duy nhất: tạo ra hàng chục nghìn “mắt xem ảo” để thổi phồng mức độ phổ biến của các phiên livestream bán hàng trực tuyến.

Theo điều tra ban đầu, căn nhà này được sử dụng như một “trung tâm điều phối” quy mô lớn. Hàng chục nghìn điện thoại được cắm sạc, xếp kín các kệ, kết nối với hệ thống máy tính trung tâm để đồng loạt truy cập các nền tảng livestream, giả làm người xem thật, bấm like, bình luận, thậm chí đặt hàng ảo. Toàn bộ hoạt động diễn ra trơn tru, liên tục, gần như không có dấu hiệu bất thường nếu chỉ quan sát trên các nền tảng trực tuyến.

Thủ đoạn này đánh trúng tâm lý phổ biến của người tiêu dùng hiện nay. Trong môi trường thương mại điện tử, những buổi phát trực tiếp có lượng người xem đông, tương tác cao thường tạo cảm giác “đắt hàng”, “được nhiều người săn đón”. Không ít người mua, khi thấy hàng nghìn hay hàng chục nghìn người đang theo dõi, dễ bị cuốn theo bầu không khí sôi động, tin rằng sản phẩm đang rất hot và vội vàng xuống tiền đặt mua, dù thực tế không hề biết rằng phần lớn lượng người xem đó chỉ là con số ảo.

Cảnh sát An Huy cho biết, việc tạo ra “mắt xem ảo” không chỉ nhằm tăng lượng người theo dõi mà còn phục vụ cho các mục tiêu sâu xa hơn như điều hướng lưu lượng truy cập, đẩy sản phẩm lên danh sách phổ biến, tạo ảo giác về doanh số bán hàng cao và số lượng đơn đặt hàng lớn. Khi các chỉ số hiển thị đều ở mức “đẹp”, khả năng thuyết phục người tiêu dùng càng tăng, từ đó mang lại lợi nhuận bất chính cho các đối tượng đứng sau.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đã đồng loạt ập vào căn nhà nói trên, bắt giữ 24 nghi phạm, thu giữ hơn 26.000 điện thoại di động, 6 máy tính cùng số tiền liên quan lên tới hơn 9 triệu NDT (tương đương khoảng 32,2 tỷ đồng). Vụ việc được đánh giá là một trong những đường dây tạo tương tác ảo lớn nhất từng bị phát hiện tại địa phương.

Từ vụ án này, cảnh sát An Huy tiếp tục hé lộ những thủ đoạn tinh vi đang được sử dụng phổ biến trong ngành livestream bán hàng. Theo đó, một số công ty chuyên “bơm tương tác” sở hữu các hệ thống điều khiển tập trung, cho phép một máy tính kiểm soát cùng lúc khoảng 100 điện thoại di động, mỗi chiếc giả mạo một người dùng khác nhau để tham gia xem livestream và tương tác như người thật.

Trong nhiều phòng máy, hàng trăm chiếc điện thoại được bố trí dày đặc, hoạt động đồng bộ dưới sự điều khiển của phần mềm. Đáng chú ý hơn, với các hệ thống điều khiển đám mây tiên tiến, chỉ một thiết bị đầu cuối cũng có thể điều phối từ 200 đến 20.000 điện thoại di động cùng lúc, tạo ra một “đám đông ảo” khổng lồ nhưng được vận hành bởi số ít người phía sau.

Cảnh sát An Huy cảnh báo, việc sử dụng mắt xem ảo để thao túng lưu lượng truy cập và mức độ phổ biến không chỉ vi phạm các quy định quản lý thị trường mà còn phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Về lâu dài, những hành vi này làm méo mó môi trường kinh doanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và cản trở sự phát triển lành mạnh của ngành phát sóng trực tiếp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi mua sắm qua livestream, không nên quá tin vào các con số hiển thị như lượng người xem hay doanh số trong thời gian ngắn, mà cần cân nhắc kỹ chất lượng sản phẩm, uy tín người bán và các đánh giá thực tế trước khi quyết định chi tiền.